Bakan Uraloğlu'dan önemli açıklama: Instagram'da '16 yaş' kısıtlaması geliyor! İşte, detaylar...

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarının başında gelen Instagram’ı dünyada ve Türkiye’de milyonlarca genç kullanılıyor. Özellikle son dönemlerde yapılan araştırmalarda sosyal medyaya bağımlılıkta 16 yaş altının etkin şekilde artığı gözlemlenirken Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram ile ilgili önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz aylarda tanıtılan “Teen Accounts’a ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu önemli bir açıklama yaptı. Peki Instagram’a yaş sınırı mı geldi, kaç oldu? İşte, konuyla ilgili son dakika yapılan açıklamalar…

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun açıklamalarının ardından Instagram’da yaş tartışmaları hızlandı. Instagram’a kayıt olurken herhangi bir yaş sınırlamaıs şartı bulunmazken Uraloğlu yaptığı açıklamada çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın öncelikli konularından birisi olduğunu aktardı. Meta’nın canlı yayın kararını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya yaş kısıtlamasına ilişkin taslak çalışma yapıyor. İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

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INSTAGRAM’A YAŞ SINIRI MI GELDİ?

Amerikan teknoloji firması Meta, Instagram’da Teen Accounts’a ilişkin yeni bir güncelleme yaptı. Yapılan açıklamada 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan “canlı yayın” özelliğini kullanamayacağı aktarıldı.

Yeni çalışma ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da denenecek.

Instagram kullanmanın veya yeni hesap açmanın şu an için herhangi bir yaş kısıtlaması bulunmuyor. Kullanıcılar, yaş sınırı olmadan hesaplarını aktif olarak kullanabiliyor.

SOSYAL MEDYADA YAŞ KISITLAMASI OLACAK MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meta’nın canlı yayın kararının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Uraloğlu açıklamasında “ çocuklarımızın ve gençlerimizin dijital mecralarda güvenliğini sağlamak en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız sosyal medya yaş kısıtlaması taslağımızla paralel olarak, Meta’nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamamasına yönelik aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOK ÖNEMLİ ADIMLARDIR”

Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli. Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamaması ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılması, çevrimiçi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlardır. "dedi.

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