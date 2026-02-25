Meteoroloji uyardı: Ukrayna üzerinden lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, ülke genelinin (Van dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Yurdun batı kesimlerinde kuzeyli yönlerden, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta, Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.