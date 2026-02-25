Meteoroloji uyardı: Ukrayna üzerinden lapa lapa kar geliyor! Bugün hava nasıl, Çarşamba günü hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz’de fırtına; Ege ve Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu 5 ila 7 yer yer 8, öğle saatlerinden sonra batısı 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinden itibaren batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusu 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinde Orta Karadeniz 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, öğle saatlerinden sonra 3 ila 5; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra geneli kuzeybatıdan 5 ila 7 ; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, doğusu öğle saatlerine kadar 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga: 2,0 ila 3,0 m, batısı yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, ayrıca karla karışık yağmurlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.