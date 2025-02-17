Trakya birlikten vatandaşı sevindirecek ramazan ayı kararı! Yüzlerce üründe fiyatları sabitlediler
Yayınlanma:
17 Şubat 2025 17:38
Yaklaşan Ramazan ayı dolayısıyla Trakya Birlik'ten vatandaşı sevindirecek haber gelerek daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilmesi için ramazan ayı boyunca yüzlerce üründe zam yapmayarak fiyatları sabitlediklerini duyurdu.
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RAMAZAN AYI BOYUNCA FİYATLARI SABİTKLEDİLER
Birlikten yapılan açıklamada, zorunlu tüketim ihtiyaçları arasında ilk sırada yer alması ve TÜFE içinde önemli ağırlığa sahip olması nedeniyle gıda fiyatlarındaki artışın kontrol altına alınmasının kritik önem arz ettiği hatırlatıldı.
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Ekonomi yönetiminin uygulanmakta olduğu politikalar paralelinde yıllık enflasyon seviyesinin peyderpey gerilemekte olduğunun gözlendiği ifade edildiği açıklamasında bulundu.
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Trakya Birlik'in piyasa yapıcı rolüyle faaliyet gösterdiği bitkisel rafine yağ sektöründe, fiyat istikrarı ve sürdürülebilirliğinin sağlanması adına üretici örgütlerinin piyasayı regüle etme noktasında etkinliklerini artırarak tüketici nezdinde ürün arz güvenliğinin ve fiyat istikrarının sağlanmasının lüzumlu hale geldiğinin aşikar olduğuna işaret edildi.
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"YAĞ VE MARGARİN, İÇSEL VE DIŞSAL RİSK FAKTÖRÜ İÇEREN SEKTÖRLERİN BAŞINDA"
Rafine yağ ve margarin sektörlerinin, jeopolitik ve küresel iklim krizi etkileri, artan ithal girdi bağımlılığı ve döviz kurlarına bağlı değişken maliyet yapısı sebebiyle fiyat istikrarı sağlamanın zor olduğu pek çok içsel ve dışsal risk faktörü içeren sektörlerin başında geldiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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"Tüm bu etkenler altında mevcut durum değerlendirildiğinde ülkemizin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele sürecine katkıda bulunmak, 2025 yılında milletimiz için enflasyon belasının geride bırakılarak toplum refahının yeniden yükseltilmesi adına, üretimini yaptığımız tüm rafine yağ ve margarin grubu ürünlerde Ramazan Bayramı sonuna kadar herhangi bir fiyat değişikliğine gidilmeyecek.
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Bayram sonrasındaki süreçte de birlik misyonumuz gereği, üreticilerimiz için tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ile milletimiz için güvenli gıdaya istikrarlı fiyat yapısıyla erişiminin sağlanması noktasında en ideal fiyat mekanizmasının tesisi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz."