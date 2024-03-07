Trabzonspor - Fenerbahçe maçında rakip takım seyircisi alınacak mı? Resmi açıklama geldi…

Süper Lig’de şampiyonluk için geri sayım sürüyor. Ligin boyu kısaldıkça müsabakalar, daha zorlu ve mücadele gücü yüksek şekilde geçiyor. İki hafta sonra ise, şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kritik Trabzonspor deplasmanına gidecek.

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Papara Park’ta oynanacak maçta iki ekipte 3 puan için savaşacak.

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FENER TARAFTARI ALINACAK MI?

Derbide en çok merak edilen konu ise, misafir taraftarın alıp alınmayacağı oldu. İl Güvenlik Kurulu, kararını verdi. Kurul, misafir takım Fenerbahçe’yi destekleyen taraftarın alınmayacağını duyurdu.

İl Güvenlik Kurulu, maçta 2 bin 250 güvenlik personeli görev yapacağını aktardı. Maçı sadece ev sahibi takım taraftarı yerinde izleyebilecek.

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