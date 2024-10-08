Togg satılıyor mu? Yönetim kurulu başkanı Fuat Tosyalı'dan açıklama geldi! Bir süredir bazı mecralarda "Togg yabancı bir kuruluşa satılacak" iddiaları karşısında yönetim kurulundan yapılan açıklama ile "Togg'un Çinlilere ya da farklı bir gruba satışı söz konusu değil" diyerek nokta konuldu.

Sapanca’da düzenlenen Dönüşen Liderlik Zirvesi’nde de konuşan Togg Yönetim Kurulu Başkanı Tosyalı, Togg’un satılacağı iddialarına ilişkin ilk kez konuştu. TOGG YÖNETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA Togg’un satışınının düşünülmediğini net bir şekilde ifade eden Tosyalı, yerli otomobil markasının daha da büyüyeceğini ve yeni modellerle güçleneceğini belirtti. Yeni yönetimle birlikte Togg’un geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktaran FuatbTosyalı, "Küresel marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi. TÜRKİYE'DE EN ÇOK SATILAN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL 4 Ekim'de göreve gelen Tosyalı, Türkiye’de en çok satılan elektrikli otomobilin Togg olduğunu belirterek, yılın ilk dokuz ayında 17 bin 049 araç satışına ulaştıktıklarını söyledi. Kaynak:AA Etiketler : togg 0 0 0 0 0 0 0 👍 👎 😍 😥 😱 😂 😡