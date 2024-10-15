Uçakta bomba paniği! Acil iniş kararı alındı

Hindistan merkezli Air India'ya ait uçak 'AI127', ABD'ye giderken Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yapmak zorunda kaldı.



HAVAYOLU ŞİRKETİ TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA



Air India, "AI127" sefer sayılı uçağın Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den ABD'nin Chicago kentine uçtuğunu açıkladı. İnternette yayınlanan bir bomba tehdidi nedeniyle uçağın Kanada'nın Iqaluit kentine acil iniş yaptığı belirtilen açıklamada, Air India ve Hindistan'daki diğer havayolu şirketlerinin de son günlerde bomba tehditleri aldığı belirtildi.

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TEHDİT SAHTE ÇIKTI

Açıklamanın ardından, bu tehditlerin gerçek olmadığını ortaya çıktı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), uçakta 211 kişinin bulunduğunu ve mürettebat da dahil olmak üzere bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Hindistan'ın NDTV kanalında yayınlanan bir habere göre, son 48 saatte sahte bomba tehditleri alan Hindistan merkezli çeşitli hava yolu şirketlerine ait on uçağın seferleri durduruldu ve bazıları acil iniş yaptı.