Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba yani bugün ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı ile ilgili görevden alma tehditlerindeki geri adımla birlikte güne düşüşle başladı. Yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında ise ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel rakamları araştırıyor. Özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 23 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...