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Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
Son dakika: Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 112

Son dakika: Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 212

Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba yani bugün ABD Başkanı Trump'ın Fed Başkanı ile ilgili görevden alma tehditlerindeki geri adımla birlikte güne düşüşle başladı. Yaşanan sert dalgalanmalar sonrasında ise ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar merak içerisinde güncel rakamları araştırıyor. Özellikle de gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar merak içerisinde "Gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" ve "Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularının cevabını araştırıyor. Peki, Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte güncel 23 Nisan altın fiyatları alış - satış tablosu...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 312

Altın fiyatları 23 Nisan Çarşamba yani bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almaya yönelik tehditlerinde geri adım atması sonrası güne düşüşle başladı. Haftanın ilk günüyle birlikte yaşanan rekor yükseliş sonrası "Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 4 bin 120 lira ve çeyrek altın 6 bin 900 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 412

TRUMP'TAN GERİ ADIM SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI!
ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürüleceğini, "ancak sıfıra inmeyeceğini" açıkladı.

Trump. Fed Başkanı Jerome Powell'ı "kovmak gibi bir niyeti olmadığını" söyledi. Bu mesaj, bir gün önce Trump'ın Truth Social paylaşımında Powell'ı "büyük bir ezik" olarak nitelendirdiği ve onu kovacağını ima ettiği mesajdan keskin bir değişiklik olarak öne çıktı.

Trump'ın ani ve sert geri dönüş yapması altın fiyatlarını düşürdü.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 512

ONS ALTIN FİYATLARI
Ons altın güne 3354 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3315 dolar, en yüksek de 3386 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3338 dolardan işlem geçiyor.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 612

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 4160 liradan başladı. Gün içinde en düşük 4081 lira, en yüksek de 4169 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 4109 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da gram altın 4149 liradan alınırken 4211 liradan satılıyor. Çeyrek altın 6796 liradan alınırken 6870 liradan satılıyor.

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 712

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
6.799,00
6.877,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 812

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
12.958,00
13.072,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 912

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
25.299,85
25.800,24

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1012

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
25.837,00
26.045,00

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 11 1112

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,47
20.817,95

Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 12 1212

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,93
50.866,80

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