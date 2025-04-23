Altında düşüş başladı! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

TRUMP'TAN GERİ ADIM SONRASI DÜŞÜŞ BAŞLADI!
ABD Başkanı Trump, Çin'den ithal edilen mallara uygulanan yüzde 145'lik gümrük vergisinin düşürüleceğini, "ancak sıfıra inmeyeceğini" açıkladı.
Trump. Fed Başkanı Jerome Powell'ı "kovmak gibi bir niyeti olmadığını" söyledi. Bu mesaj, bir gün önce Trump'ın Truth Social paylaşımında Powell'ı "büyük bir ezik" olarak nitelendirdiği ve onu kovacağını ima ettiği mesajdan keskin bir değişiklik olarak öne çıktı.
Trump'ın ani ve sert geri dönüş yapması altın fiyatlarını düşürdü.