  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!

Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!

Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi.

Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!
Yayınlanma:

Son dakika! Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar isim vermeleri istendi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine dair geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere siyasi parti temsilcilerini TBMM'de ziyaret etmişti.

Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!

Süreçle ilgili kurulacak komisyona dair fikir alışverişlerinin ardından bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Terörsüz Türkiye için komisyon hazırlığı: Numan Kurtulmuş partilere yazı gönderdi!

SON TARİH 31 TEMMUZ

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinde kurulacak komisyon için partilere yazı gönderdi. Partilerden, 31 Temmuz saat 17.00'ye kadar isim vermeleri istendi.

Komisyonda AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İyi Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP ise komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

Tarihi belli oldu: Icardi sahalara geri dönüyor!Tarihi belli oldu: Icardi sahalara geri dönüyor!

Jennifer Lopez'den soluk kesen sahne şovu! Sahne şovu sosyal medyada gündem olduJennifer Lopez'den soluk kesen sahne şovu! Sahne şovu sosyal medyada gündem oldu

Böyle evlat olmaz olsun: 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü!Böyle evlat olmaz olsun: 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ilimiz afet bölgesi ilan edildi!
Son dakika! Bakan Yerlikaya duyurdu: 2 ilimiz afet bölgesi ilan edildi!
Canını ortaya koyan orman şehitlerinin acısı tazeyken belediye başkanından şok eden sözler: Korkup kaçtılar!
Canını ortaya koyan orman şehitlerinin acısı tazeyken belediye başkanından şok eden sözler: Korkup kaçtılar!
Vatan sevdalılarını yüreğimize gömdük: 25 Temmuz 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Vatan sevdalılarını yüreğimize gömdük: 25 Temmuz 2025 Cuma güncel gazete manşetleri
Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?
Dün gece ortaya çıktı: Türkiye semalarında görülen bu mavi ışık neyin nesi?
10 kahraman şehit: Aralarında HÜRJET'in başmühendisi de vardı!
10 kahraman şehit: Aralarında HÜRJET'in başmühendisi de vardı!
Son dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma kararlarını imzaladı
Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanı atama ve görevden alma kararlarını imzaladı