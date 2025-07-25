Jennifer Lopez'den soluk kesen sahne şovu! Sahne şovu sosyal medyada gündem oldu

Lopez'in konseri için 650 euro'dan satışa sunulan bilet fiyatları 1000 euro'ya kadar yükselirken, 15 bin euro'dan başlayan localar ise 35 bin euro'ya kadar alıcı buldu.

JENNİFER LOPEZ SAHNE ŞOVU İLE NEFESLERİ KESTİ

85 kişilik ekiple Antalya'ya gelen Lopez, sahnede 50 dansçı eşliğinde 35 şarkı seslendirdi. Lopez'in sahne şovu ise sosyal medyada gündem oldu.

Setlere veda eder etmez imajını yeniledi: Burak Özçivit'in yeni imajına ilk yorum Banu Alkan'dan geldi!

Türkiye’nin En Geniş Ailesi, Bu Yaz Yine Bir Arada! Geniş Aile Efsanesi Geri Dönüyor!