Jennifer Lopez'den soluk kesen sahne şovu! Sahne şovu sosyal medyada gündem oldu Dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Jennifer Lopez, 6 yıl aranın ardından Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluştu. Sanatçı, 'Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında dün akşam Antalya Belek'te sahneye çıktı.