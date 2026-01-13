Karadeniz'de hareketli dakikalar: Yunan tankerleri İHA'larla vuruldu!

Son dakika... Reuters'a konuşan kaynaklar, Karadeniz'deki Hazar Boru hattı terminali yakınlarında Yunanistan merkezli dört tankerin İHA'larla vurulduğunu bildirdi. Saldırı, Kazakistan petrol ihracatının ana rotasındaki riskleri artırdı.

Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) terminali yakınlarında hareketli saatler yaşandı. Reuters haber ajansına konuşan sekiz farklı kaynağa göre, bölgeden petrol yüklemek üzere seyir halinde olan Yunanistan işletmesindeki dört petrol tankeri, tanımlanamayan insansız hava araçları (İHA) tarafından hedef alındı. Saldırının arkasında kimin olduğu henüz netlik kazanmazken, Ukrayna cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. CPC yönetimi ise saldırı hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

PETROL TANKERLERİ HEDEF ALINDI!

Saldırıya uğrayan gemilerle ilgili detaylar, Karadeniz'deki ticaret yollarının güvenliğine dair endişeleri derinleştirdi. Kaynaklar, hedef alınan gemilerden ikisinin Yunanistan merkezli Delta Tankers tarafından işletilen Delta Harmony ve Thenamaris tarafından işletilen Matilda olduğunu belirtti. LSEG verilerine göre Delta Harmony'nin Tengizchevroil'den, Matilda'nın ise Karachaganak sahasından petrol yüklemesi bekleniyordu. Deniz güvenliği kaynakları, gemilerden birinde yangın çıktığını ancak mürettebat tarafından kısa sürede söndürüldüğünü aktardı.

Haberin Devamı

YUNANİSTAN ŞOKTA!

Yunan denizcilik şirketi Thenamaris'ten bir yetkili, Matilda adlı tankerin CPC terminalinin 30 mil açığında beklerken iki İHA tarafından vurulduğunu doğruladı. Yetkili, saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını, güverte yapılarında oluşan hasarın küçük çaplı olduğunu ve geminin denize elverişliliğini koruyarak bölgeden uzaklaştığını ifade etti. Delta Tankers ise Reuters'ın yorum taleplerine henüz yanıt vermedi.

Bu saldırı, bölgedeki enerji arz güvenliği açısından kritik bir dönemde gerçekleşti. Kazakistan petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştiren CPC terminali, Rusya'nın Novorossiysk limanı yakınlarındaki Yuzhnaya Ozereyevka terminaline petrol taşıyor. Daha önce 29 Kasım'da Ukrayna'ya ait bir İHA'nın CPC'nin üç ana şamandırasından birini vurması, Kazakistan'ın petrol ihracatında ve üretiminde düşüşe neden olmuştu.

Verilere aşina bir kaynağın aktardığına göre, Karadeniz terminalindeki ihracat kısıtlamaları nedeniyle Kazakistan'ın petrol ve gaz kondensat üretimi, 1-12 Ocak tarihleri arasında Aralık ayı ortalamasına kıyasla yüzde 35 oranında sert bir düşüş yaşadı. Kazakistan Enerji Bakanlığı, Salı günü yaptığı açıklamada CPC üzerinden petrol ihracatının tek bir şamandıra üzerinden devam ettiğini duyurdu. Son saldırılar, Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz'deki ticari denizcilik ve küresel enerji koridorları üzerindeki baskısının arttığını gösteriyor.

Kaynak: Haber7

CHP kurultay davasında önemli gelişme!

Adliyede savcı dehşet saçtı: Kadın hakimi, ikinci kurşundan hükümlü çaycı kurtardı!

Bakan Işıkhan'dan CHP'ye veryansın! ''Siz önce SGK borçlarınızı ödeyin''