TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı

Merkez Bankası'ndan yeni açıklama: FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alarak ikinci el araç, satış işlemlerinde kullanılmaya başlandı.

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TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı

Merkez Bankası, FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'ni devreye aldı. Servis, öncelikli olarak ikinci el araç satış işlemlerinde kullanılmaya başlandı. Ödeme sisteminde ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti uygulanacak.Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı

ONAY GEREKTİREN İŞLEMLERDE KULLANILABİLECEK

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.
FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı

2 MİLYON LİRA LİMİT UYGULANACAK

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

TCMB'den ödeme sisteminde yeni düzenleme: İkinci el araç satışlarında kullanılmaya başlandı

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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