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TCMB Başkanlığı görevinden istifa eden Hafize Gaye Erkan'ın yerine Fatih Karahan atandı
Türkiye cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan affını isteyerek istifa etmesinden sonra resmi gazetede yayınlanarak yeni TCMB Başkanı halan Başkan yardımcılığı görevini yürüten Fatih Karahan atandı.
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