TBMM'ye yeni torba yasa teklifi! Emlak alım, satımlarına vergi düzenlemesi geliyor

AK Parti, ekonomi kurmayları ile birlikte ekonomide kayıt dışılığı önlemek için yeni düzenlemeler için kollar sıvadı. Yeni torba yasa teklifiyle gayrimenkul alım satımındaki tapu harç oranlarında indirim yapılması planlanıyor. Mevcut sistemde gayrimenkul alım satımında alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 tapu harcı ödeniyor.

PİYASA BOZUCU EYLEMLERİN CEZASI ARTIYOR

Ödenecek harç tutarı belediyelerin belirlediği beyan değeri üzerinden tespit ediliyor. Ancak belediyenin değeri ile gayrimenkulün gerçek değeri arasında ciddi farklar bulunuyor. Burada oluşan kayıt dışılığın giderilmesine dönük maddenin torba yasa teklifinde yer alması planlanıyor. Üzerinde durulan düzenlemeye göre alıcı ve satıcıdan alınan tapu harç oranları düşürülecek.

SİSTEM KURULACAK

Ne kadar indirim uygulanacağı yapılacak etki analizleri ile netleşecek. Bu yapılırken alım satımlarda gayrimenkulün gerçek değerinin konu edilmesini sağlayacak sistem de kurulacak. Yeni vergiler gündeme gelmeyecek, ancak kayıt dışı kalan alanlarla ilgili etkin mücadele yapılacak. İstihdama ilişkin muafiyet ve teşvikler gözden geçirilecek. İstihdam artışında etkisi olmayanlar kaldırılacak.

Uzaktan, kısmı ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinin hayata geçirilmesi orta vadeli planda yer almıştı. Buna ilişkin düzenlemenin de ekonomi paketine alınması üzerinde duruluyor. Gayrimenkuller üzerinden elde edilen gelirlerin takibi, gerçek değerinden vergilendirilmesi, sermaye piyasalarında daha sağlıklı fiyat oluşumunu sağlamak için piyasa bozucu eylemlere yönelik adli ve idari cezalar artırılacak.

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BORSA VE KRİPTO VARLIKLARA VER

Borsa ve kripto varlıkların vergilendirilmesi de gündemde. Bu düzenleme daha önceki torba yasadan "daha detaylı çalışılması" için çıkarılmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iki alana ilişkin düzenlemenin yeni pakette yer alabileceğini belirtmişti. Ayrıca etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimler kaldırılacak. Bu konuda kapsamlı analizler yapılmaya devam ediyor. İlk paketten çıkarılan belediyelerin prim borçlarının vergi gelirlerinden kesilmesine yönelik hükümlerin de yeni teklifte yer alması bekleniyor.