Hafize Gaye Erkan için şok eden iddia! Affını mı isteyecek?

Son dönemde ailesi hakkındaki olumsuz iddialarla gündeme gelen Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan bu kez bambaşka bir haberle gündemde... Cüneyt Özdemir'in Haber Müdürü gazeteci Kenan Taş daha önce kendisine Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası başkanı olacak" diyen kaynağının bu kez "Yakında Erkan affını isteyecek" dediğini açıkladı.

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Hafize Gaye Erkan için şok eden iddia! Affını mı isteyecek?

Yeni yılın ilk faiz kararı yarın 14'te belli olacak.

Gözler merkez bankası başkanı Hafize Gaye Erkan'a çevrilirken bugün Cüneyt Özdemir'in Haber Müdürü gazeteci Kenan Taş, Hafize Gaye Erkan için flaş bir kulis haberini gündeme getirdi.

'Erkan yakında affını isteyecek' iddiası

Kenan Taş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bana Aylar önce Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası başkanı olacak diyen ve 'ne alaka' diye inanmadığım kaynağımdan yeni iddia: Sizin başkan yakında affını isteyecek..." iddiasında bulundu.

Yarın 250 baz puan artış bekleniyor

Haziran'da göreve gelen yeni ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, parasal sıkılaşma sürecine girerken, hazirandan bu yana politika faizini yüzde 8,5'ten yüzde 42,50'ye çıkarıldı. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin, politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkaracağını tahmin eti.

Erkan döneminde faiz 34 puan artırıldı

Hafize Gaye Erkan döneminde Merkez Bankası politika faizini 34 puan artırırken, Erkan ve ailesiyle ilgili iddialar piyasaları hareketlendirdi. Anne ve babasının Merkez Bankası'na gelip gitmesi, personelleri dövüp kovduğu iddiaları sonrası Hafize Gaye Erkan'ın ne yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak: İnternethaber & Twitter Kenan Taş

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