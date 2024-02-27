O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek

Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni bir kampanya başlatıyor. Bankanın dijital bankacılık platformu olan İş Cep, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni müşteriler İş Cep üzerinden bir yıl boyunca ücretsiz bankacılık hizmeti alacaklar. EFT/Havale işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Müşteriler, İş Bankası'nın dijital bankacılık platformu olan İş Cep'ten çok sayıda kolaylık ve avantaj elde ediyor. İş Bankası müşterileri, bu kampanya ile birlikte mobil bankacılık hizmetlerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler.

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Yeni müşteriler için İş Bankası özel bir kampanya başlattı. Banka, yeni müşteriler ve mobil şubeler aracılığıyla bankacılık yapmak isteyen yeni müşteriler için herhangi bir ücret ödemeyeceğini açıkladı. Kampanyaya katılan milyonlarca insan, tam bir yıl boyunca ücretsiz hizmet alacak. İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilere 1 yıl boyunca EFT/Havale işlemlerinden ücret alınmaz. Ayrıca, kampanyaya katılım için gerekli koşullar ve ayrıntılar da açıklandı.

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Katılım Koşulları

Bu kampanyadan, İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Cep üzerinden banka müşterisi olanlar yararlanabilir. Kampanya şartları, mesai dışı FAST işlemlerinin kampanya kapsamı dışında olduğunu ve müşterilerin tek seferde en fazla 50.000 TL işlem yapabileceklerini belirtiyor. Ayrıca tatil günlerinde EFT/FAST işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Müşteri hesapları İş Cep üzerinden tanımlandıktan sonra istisna tanımlamaları, hem İş Cep hem de İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak.

İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine sunduğu avantajlar ve ücretsiz hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerini daha kolay hale getirecektir. Bankanın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları, bu kampanyayla ilgili tüm ayrıntıları içerir.