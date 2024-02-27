O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek

İş Bankası, yeni müşterilerini memnun etmek için bir kampanya başlatıyor. Banka, İş Cep uygulamasını kullanan müşterilere bir yıl boyunca EFT/Havale hizmeti verecek.

YAYINLAMA
Google News
O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek

Türkiye'nin köklü bankalarından İş Bankası, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak yeni bir kampanya başlatıyor. Bankanın dijital bankacılık platformu olan İş Cep, müşterilerine özel bir fırsat sunuyor. İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni müşteriler İş Cep üzerinden bir yıl boyunca ücretsiz bankacılık hizmeti alacaklar. EFT/Havale işlemleri için herhangi bir ücret alınmayacaktır. Müşteriler, İş Bankası'nın dijital bankacılık platformu olan İş Cep'ten çok sayıda kolaylık ve avantaj elde ediyor. İş Bankası müşterileri, bu kampanya ile birlikte mobil bankacılık hizmetlerinden tamamen ücretsiz bir şekilde yararlanabilecekler.

Tek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecekTek bir şartla destek var! Anında 15 bin lira para verilecek

İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarihİslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih

Banka hesabı açana 8 bin TL! 2 basit işlemle bedava para alınBanka hesabı açana 8 bin TL! 2 basit işlemle bedava para alın

Yeni müşteriler için İş Bankası özel bir kampanya başlattı. Banka, yeni müşteriler ve mobil şubeler aracılığıyla bankacılık yapmak isteyen yeni müşteriler için herhangi bir ücret ödemeyeceğini açıkladı. Kampanyaya katılan milyonlarca insan, tam bir yıl boyunca ücretsiz hizmet alacak. İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilere 1 yıl boyunca EFT/Havale işlemlerinden ücret alınmaz. Ayrıca, kampanyaya katılım için gerekli koşullar ve ayrıntılar da açıklandı.

Katılım Koşulları

Bu kampanyadan, İş Bankası'nın "Müşteri Olmak İstiyorum" özelliğiyle İş Cep üzerinden banka müşterisi olanlar yararlanabilir. Kampanya şartları, mesai dışı FAST işlemlerinin kampanya kapsamı dışında olduğunu ve müşterilerin tek seferde en fazla 50.000 TL işlem yapabileceklerini belirtiyor. Ayrıca tatil günlerinde EFT/FAST işlemleri kampanyaya dahil edilmeyecektir. Müşteri hesapları İş Cep üzerinden tanımlandıktan sonra istisna tanımlamaları, hem İş Cep hem de İnternet Şubesi üzerinden yapılan işlemler için geçerli olacak.

İş Bankası'nın bu kampanyası, müşterilerine sunduğu avantajlar ve ücretsiz hizmetler sayesinde bankacılık işlemlerini daha kolay hale getirecektir. Bankanın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları, bu kampanyayla ilgili tüm ayrıntıları içerir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Elektrik desteğinde şartlar değişti! PTT elektrik desteği başvurusu
Elektrik desteğinde şartlar değişti! PTT elektrik desteği başvurusu
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Son Haberler
O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek
O banka ücretsiz yaptı! Banka müşterileri tek bir kuruş ödemeyecek
ABB adayı Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Masasındaki son anketi paylaştı, oy oranını açıkladı
ABB adayı Mansur Yavaş'tan iddialı çıkış! Masasındaki son anketi paylaştı, oy oranını açıkladı
Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!
Mide ağrısı deyip geçmeyin! Doktora giden yaşlı adamın, mide ağrısının nedeni bakın neymiş!
Bu kadarına da pes! Öğretmene büyük saygısızlık: Öğretmenin karşına geçip TikTok videosu çektiler!
Bu kadarına da pes! Öğretmene büyük saygısızlık: Öğretmenin karşına geçip TikTok videosu çektiler!
Kripto yatırımcıları bayram ediyor: Bitcoin 2 yıl sonra o seviyeleri gördü!
Kripto yatırımcıları bayram ediyor: Bitcoin 2 yıl sonra o seviyeleri gördü!
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
Emekli promosyonla köşeyi dönecek! Ziraat Bankası emekli promosyon miktarını arttırdı
Çok Okunanlar
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
BİM market 27 Şubat 2024 Salı aktüel ürün kataloğunu yayınladı, İşte bir çok ürünü kapsayan indirimli fiyat listesi
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 27 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm ülke geneli hava durumu
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Altında son durum ne, gram, çeyrek ve ons altın fiyatları ne kadar? 27 Şubat Salı güncel altın fiyatları
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
Emekli maaşlarına seçim öncesi seyyanen zam yapılacak mı? Emekliler için yeni bir düzenlememi yapılıyor, İşte tüm detaylar
Banka hesabı açana 8 bin TL! 2 basit işlemle bedava para alın
Banka hesabı açana 8 bin TL! 2 basit işlemle bedava para alın
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
İslam Memiş altın için tarih verdi! İşte altının düşeceği tarih
Yorumlananlar
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Akaryakıta zam değil, indirim geliyor! Benzin ve motorine indirim geldi mi?
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Bayram ikramiyesi bekleyene müjde! 2.250 Lira ödeme alacaklar
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Çok dikkat çeken anket! Hangisi daha başarılı Özgür Özel mi, Kılıçdaroğlu mu? Kimse sonuçlarda bu kadar fark beklemiyordu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu
Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu önde? İşte Son seçimleri bilen araştırma şirketleri dahil 9 anket firmasının sonucu