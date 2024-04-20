Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…

Tarım Kredi Marketleri, son dönemde oldukça daha da arttı. Birkaç yıl önce sadece belli başlı yerlede açılan marketler şu anda 81 il ve ilçede hizmet veriyor. Çiftçinin ürününü direkt satan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kampanya ve ucuz ürünleri ile vatandaşların cebine katkı sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu hafta ise biribirinden önemli ürünü satışa çıkarıyor. 19 Nisan Cuma günü başlayan kampanya 26 Nisan Cuma’ya kadar devam edecek. 1 haftalık kampanyada satılacak ürünler şu şekilde listelendi;