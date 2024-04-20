Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri haftalık kampanyasını başlattı. 19 - 26 Nisan arasında birçok üründe vatandaşı sevindirecek indirimler var. Bu hafta özellikle de birleşme ürünleri kataloglarda yer alıyor.

YAYINLAMA
Google News
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…

Tarım Kredi Marketleri, son dönemde oldukça daha da arttı. Birkaç yıl önce sadece belli başlı yerlede açılan marketler şu anda 81 il ve ilçede hizmet veriyor. Çiftçinin ürününü direkt satan Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, kampanya ve ucuz ürünleri ile vatandaşların cebine katkı sunuyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bu hafta ise biribirinden önemli ürünü satışa çıkarıyor. 19 Nisan Cuma günü başlayan kampanya 26 Nisan Cuma’ya kadar devam edecek. 1 haftalık kampanyada satılacak ürünler şu şekilde listelendi;

ekran-resmi-2024-04-19-23-59-53.pngekran-resmi-2024-04-20-00-00-04.pngekran-resmi-2024-04-20-00-00-14.pngekran-resmi-2024-04-20-00-00-25.png

ekran-resmi-2024-04-20-00-03-55.pngekran-resmi-2024-04-20-00-04-08.pngekran-resmi-2024-04-20-00-04-24.pngekran-resmi-2024-04-20-00-04-50.png

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Kafe ve restoranlardaki fahiş fiyatlara vatandaştan tepki! Sosyal medyadan 20- 21 Nisan'da boykot kampanyası başlatıldı!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Canan Karatay'ı hiç böyle görmediniz! Yayınlanan gençlik fotoğrafları sosyal medyada olay oldu!
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Aydın'da dehşet dakikalar! Hesap yüzünden çıkan kavgada, uzun namlulu silahlar çekildi!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Babası evlatlıktan reddetti diye kardeşini bıçakla rehin almıştı! İşte o, ağabey tutuklandı!
Son Haberler
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
İkinci el oto piyasasında adeta yaprak kıpırdamıyor: Galeri dükkanları, sinek avlıyor…
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Altını kimse tutamıyor: Rekor üstüne rekor kırarken, yatırımcı yeni alım için doğru sinyali bekliyor…
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Bitlis'te ‘Bombacı Mülayim’ operasyonu! Emniyete ait verileri paylaşan şahıs ve kendisine bilgi veren 2 polis adliyeye sevk edildi
Erkek Arkadaşınıza Mükemmel Hediye: Deneyim ve İzlenimler
Erkek Arkadaşınıza Mükemmel Hediye: Deneyim ve İzlenimler
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Tarım Kredi Marketleri’nde haftalık indirim başladı: Fiyatları gören marketin yolunu tuttu…
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Bakan Bayraktar tarih vererek duyurdu! Karadeniz'de Petrol müjdesi: 'Birkaç ay içinde kazacağız'
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Tokat depreminde hasar tepsitleri açıklandı: 5 bina yıkıldı, 15 bina ağır hasar aldı
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sağnak yağmur geliyor! Hangi illerimizde yağmur var? Cuma günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
İzmir'de gasp görüntüleri kameraya yansıdı! Oyuncak tüfek ile otomobildeki adamı gasp ettiler!
İzmir'de gasp görüntüleri kameraya yansıdı! Oyuncak tüfek ile otomobildeki adamı gasp ettiler!
Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti
Bursa’da trajikomik olay! Kaçan şüpheliyi polise teslim eden vatandaş, yarım kalan çay keyfine devam etti
Yorumlananlar
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Emekli maaşına iki yeni düzenleme geliyor! Hem zam gelecek, hem de taban aylıkları artacak, refah payı da masada
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Bakan Tunç duyurdu! Teleferik faciasında yeni gelişme! CHP'li başkan ve 5 kişi tutuklandı
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…
Sıcak Haber: İran’dan İsrail’e misillime! Drone ve seyir füzeleri ile saldırıyor…