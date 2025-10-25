Tam 6 kilo 150 gram doğdu: Tıp tarihinde gündem oldu!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, tam 6 kilo 150 gram doğarak tıp literatürüne geçen bebek görenleri hayrete düşürdü.

En büyük bebek olarak literatüre geçen bebek hayrete düşürdü. Bursa’nın İnegöl ilçesinde 37’nci haftasında sezaryenle dünyaya gelen bebeğin kilosu 6 kilo 150 gram, boyu ise 59 santim olarak ölçüldü.

Doğum, İnegöl’de özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa tarafından gerçekleştirildi. Sezaryen yöntemiyle 37 haftalık olarak dünyaya gelen Ali Atilla'nın doğum sürecinde doktor ve sağlık ekibi ekstra hassasiyet gösterdi.

Normal doğum ortalaması 3-3,5 kilogram arasında seyrederken, Ali Atilla'nın kilosu neredeyse iki kat fazla oldu.

TAM TAMINA 6 KİLO 150 GRAM DOĞDU

Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa, "Bebek Bircan tarafımdan takip edildi. Birkaç gün önce de doğumu gerçekleşti. Sıkıntılı bir takip vardı. Bebek çok hızlı kilo alıyordu. 6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurttuk. 2024-2025 taramalarında Türkiye'deki en büyük bebek. Geçen sene İspanya'daki 6 kiloluk bebek Avrupa'da gündem olmuştu. Bundan birkaç ay önce doğuda bir ilimizde 5 kilo 250 gram doğan bir bebekle baya sansasyonel olmuştu. Bizim bebeğimiz aynı zamanda 37 haftalık bir bebekti. Literatüre girmeye aday bir bebek. Annemizi bir iki gün hastaneye yatırdık fakat ağrılar artmaya başlayınca normal doğum süresinden 3 hafta önce de olsa sezeryanla almaya karar verdik" ifadelerini kullandı.

Doğumdan sonra yapılan kontrollerde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Baba Murat Bircan," Teşekkür ederiz. Mutluyuz, bütün çocuk doktoru hocamıza da teşekkür ediyoruz Kadın doğum İbrahim hocamıza, çocuk doktoru Kahraman hocaya da teşekkür ediyoruz, sağ olun. Sevindik mutlu olduk, çok şükür" dedi.

Anne Ece Bircan ise, "Biz aslında bekliyorduk, çünkü ultrasonda her hafta, her ay kontrollerinde belliydi kilolu gittiği, önden gittiği. İbrahim hocam söylüyordu ama biz tabii ki 5 kilo civarında beklerken birden 6 kilo 150 gram doğması bizi de şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey. İnşallah da böyle devam eder"dedi.

