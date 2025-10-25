İstanbul Kadıköy'de İETT kazası: Sürücü alkollü çıktı!

İstanbul Kadıköy'de İETT kazası: D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yapan sürücü alkollü çıktı...

Alkollü şoförün kullandığı otobüs bariyerlere çarptı, 2 kişi yaralandı.

İstanbul Kadıköy'de D-100 kara yolu Uzunçayır mevkii Kartal istikametinde saat 07.00 sıralarında kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İETT otobüsünün şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

2 YOLCU YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolcular Ö.S. ve A.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ŞOFÖR ALKOLLÜ ÇIKTI

Yapılan kontrolde şoförün 0.42 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bariyerlere çarpan otobüs kullanılamaz hale gelirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

