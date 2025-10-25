  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı!

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı!

Yayınlanma:
Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı!
Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza meydana geldi. Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, apar topar hastaneye kaldırıldı...
Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 1 18

Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşandı. Başrol oyuncusu İsmail Ege Şaşmaz, çekimler sırasında elinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 2 28

Yapılan tetkiklerde parmağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından iki haftalık istirahat raporu verilen Şaşmaz'a, bu süreçte kardeşi Aytaç Şaşmaz destek oldu.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 3 38

'Güneşi Beklerken', 'Aşk Laftan Anlamaz', 'Serçe Sarayı', 'Uyanış: Büyük Selçuklu' ve 'Kör Nokta' gibi başarılı yapımlarda rol alan İsmail Ege Şaşmaz, yeni projesi Onbeşliler dizisinin setinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 4 48

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, olayın ardından hastaneye kaldırılan Şaşmaz'ın yapılan kontrollerinde parmağında kırık olduğu belirlendi.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 5 58

BIÇAK ALTINA YATTI

Tokat'ta süren çekimlerin ardından İstanbul'a sevk edilen başarılı oyuncu, ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından Şaşmaz'a iki haftalık istirahat raporu verildi. Ünlü ismin hastanedeki sürecinde kardeşi, aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Aytaç Şaşmaz da yanında bulundu.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 6 68

Yapım ekibinden gelen bilgilere göre, Şaşmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve kısa sürede setlere dönmesinin beklendiği öğrenildi.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 7 78

Oyuncunun geçirdiği kaza nedeniyle dizinin çekimlerine geçici olarak ara verildi.

Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı! 8 88
HABERE YORUM KAT