Dizi çekiminde set kazası: Ünlü oyuncu apar topar ameliyat masasına yatırıldı!

Yapılan tetkiklerde parmağında kırık tespit edilen ünlü oyuncu, acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık bir saat süren operasyonun ardından iki haftalık istirahat raporu verilen Şaşmaz'a, bu süreçte kardeşi Aytaç Şaşmaz destek oldu.

