Esenyurt Belediyesine kayyum mu atandı? CHP'den son dakika açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturulan ve bu sabah gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atandığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.



İddiaya göre İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atadı.

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"RESMİ BİR YAZIŞMA YOKTUR."



CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bu iddiaları reddetti. Çelik, sosyal medyada şunları söyledi:



Esenyurt Belediyesine kayyum atandığına dair medyada yer alan haberlerle ilgili olarak, İstanbul'daki resmi makamlarla görüştüm ve resmi bir yazışma veya bilgi yoktur."