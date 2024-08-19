Suavi'nin konserine sert tepki: Terörist taziyesine gitmesi ortalığı karıştırdı!

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'ndan Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alacak Suavi'nin Terörist taziyesine gittiği görüntüler ortalığı karıştırdı.

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Suavi'nin konserine sert tepki: Terörist taziyesine gitmesi ortalığı karıştırdı!

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'ndan Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alacak Suavi'nin Terörist taziyesine gittiği görüntüler ortalığı karıştırdı.

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, CHP'li Beykoz Belediyesi'nin terörist taziyesine giden Suavi'ye konser verdirmesine tepki gösterdi.
MHP Beykoz İlçe Başkanlığı'ndan Dünya Beykozlular Günü'nde sahne alacak Suavi'nin geçmiş dönem paylaşımlarından dolayı basın açıklaması yaptı.

Suavi'nin konserine sert tepki: Terörist taziyesine gitmesi ortalığı karıştırdı!

"Beykoz'da Suavi konseri kabul edilemez" ifadesinde bulunan MHP'li teşkilat, şu açıklamayı yaptı:

"19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü kutlamalarında sahne alacak sanatçının seçimi, Beykoz’un değerleri ve milli duygularıyla uyumlu olmalıdır. Ancak, bu yılki kutlamalarda teröre ve onun siyâsî kanadına açık destek veren Suavi'nin sahne alacak olması, büyük bir üzüntü ve rahatsızlık yaratmıştır.

10 Ekim 2011 tarihinde Türk Silâhlı Kuvvetleri’nin Irak’ın kuzeyinde düzenlediği hava harekâtında etkisiz hale getirilen Alişer Koçgiri kod adlı terörist Yücel Halis’in ‘taziye evine’ gittiği belgelenmiş Suavi’nin sanatçı kimliği toplum vicdanında geçersizdir. Bu tür bir kişinin Beykoz’un önemli ve anlamlı gününde sahne alması, millî ve manevî değerlerimizle bağdaşmaz.

Osmanlı Devleti’nin İstanbul’daki ilk fetîh kalesi, Yıldırım Bayezîd Hân’ın Anadolu Hisarı ile Büyük Fetîh’i müjdelediği, Mareşal Fevzi ÇAKMAK Paşa’nın İstiklâl Harbi için canı pahasına yola çıktığı ve vatan uğruna şehitler vermiş kahramanları bağrında taşıyan Beykoz’un en özel bu gününde, Suavi’nin sahne alması, millî duyguları hiçe saymanın bir göstergesidir ve kesinlikle kabul edilemez.

Millî ve manevî yönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi?

Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez.

Beykoz’un gerçek kimliğini ve karakterini yansıtacak gerçek bir sanatçının davet edilmesi yerinde olacaktır. Suavi gibi radikal politik bir kimliğe sahip birisinin Beykoz’u ve Beykozluları temsil etmediği ve etmeyeceği açıktır.

Şânlı Silahlı Kuvvetlerimizin mübarek sancağı gölgesinde canlarını vatana feda eden Beykozlu şehitlerimizin ailelerinin onur konuğu olarak davet edildiği ve ülkemizin farklı renklerinin buluşturulduğu bir sahne organizasyonu, Beykoz’un gerçek kimliğini yansıtacak ve Beykozlular’ın onuruna yaraşır bir tercih olacaktır.

Bu vesileyle düşüncelerimizi kıymetli Beykozlular’ın sesi olarak saygıyla paylaşırız."

Suavi'nin konserine sert tepki: Terörist taziyesine gitmesi ortalığı karıştırdı!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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