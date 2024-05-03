Standard and Poor, Türkiye’nin kredi görünüm notunu değiştirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, haftanın son işlem gününün tamamlanmasıyla açıklamalarda bulundu. Standard and Poors, Tükiye’nin gönümünü değiştirdi.

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KREDİ NOTU “B+” YÜKSELDİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye’nin kredini notunda revizeye gitti. Buna göre, Türkiye’nin kredi notu b’den b+’ya yükseldi. Bu karar Türkiye’de pozitif karşılandı.

Diğer yandan bir diğer kuruluş Moody’s yılın başında pozitif not paylaşmıştı. Aynısını Mart ayında Fitch Rating’de gerçekleştirmişti.

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