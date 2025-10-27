Son dakika... TFF'den olay açıklama: Türk futbolunda aktif 152 hakem bahis oynuyor!

Son dakika... TFF'den olay açıklama: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde 152 aktif hakemin bahis oynadığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasonu (TFF), Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyonun Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenledi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündem olan açıklamalar yaptı.

"571 HAKEMİN 152'Sİ BAHİS OYNUYOR"

Burada Türk hakemleri ile ilgili oldukça dikkat çeken sözler sarf eden Hacıosmanoğlu, bazı hakemlerin bahis yaptığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bizim aylardır devletin kurumlarıyla beraber çalıştığımız, yıllardır kulüplerimizi yönetenlerden, sporun duayenlerine Türk futbolunun yozlaşmasına sebep açtığı nedenleri sırasıyla söylediler. Bir atasözü var 'Silah çıktı mertlik bozuldu' diye. Yıllardır dile getirilen bahis çıktıktan sonra Türk futbolunda yozlaşmanın, ahlaksızlığın boyutunu tartıştık yıllarca. Biz TFF olarak kendi bahçemizden yola çıktık. Türk futbolunun gerçekten değişime ihtiyaç olduğu, ahlak ve düzen için bazı doneler vereceğim. Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var. 152'si aktif olarak bahis oynuyor."

Haberin Devamı

"BİR HAKEM 18.227 MAÇA BAHİS OYNADI"

Bazı hakemlerin on binin üzerinde bahis oynadığını ifade eden İbrahim Hacıosmanoğlu, "Üst klasman hakem 7, üst klasman yardımcı hakem 15, klasman hakem 36, klasman yardımcı hakem 94! Bunların içinde 10 hakemin 10 binin üzerinde bahis oynadığı, bir hakemin tek başına 18.227 kez oynadığı, 42 hakemin ayrı ayrı 1000'in üzerinde futbol müsabakasında bahis oynadığı, bazı hakemlerin tek bir seferlik maç oynadığı tespit edilmiştir!" dedi.

Bugünden itibaren yasal işlemlerin başlayacağını söyleyen Hacıosmanoğlu, "Biz bugünden itibaren başlayıp Disiplin Kurulumuz, gerekli işlemleri bugünden itibaren başlatıp kısa süre içerisinde disiplin kuruluna sevk edip talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar. 6222 sayılı yasaya göre 5 yıllık bir sınırlama var. Bizim talimatlarda da 5 yıllık zaman aşımı var. 5 yıllık süre içerisine giren rakamlar bu saydıklarım. İnsanlarla iyi geçinip koltukta kalma derdimiz yok. Türk futbolunun içinde ne pislik varsa temizlemek görevimiz. Cenab-ı Allah müsaade ettiği süre içerisinde bunları yapacağız." şeklinde konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Riva'da TFF'nin tesislerinde 152 aktif hakemin bahis oynadığını dile getirdi.

"ÇALIŞMALAR FIFA VE UEFA İLE PAYLAŞILDI"

Öte yandan İbrahim Hacıosmanoğlu son olarak şunlarla sözlerini bitirdi:

"Çalışmaları FIFA ve UEFA ile paylaştık. Talimatlar açık olmasına rağmen hakem arkadaşlarımız kendi adlarına hesap açıp bahis oynamıştır. Hakemlikle ilgili çalışmalarımız zaten vardı, yetkili kurumlarımızla çalışmaları hızlandırıp, 81 ilde kurslar açıp, üniversitede özel bir bölüm açılacak. O kurslardan gelen arkadaşlar üniversitede kapsamlı eğitim görüp Türk futboluna kazandırılacak. Bu çalışma meşakkatli bir yol ama iyi ve ahlaklı nesiller için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Genç hakemlere kasti değil insani hatalarında da yöneticilerden, kulüplerden destek olmalarını, güzel yarınlara bizim inancımız tam. Türk futbolunu özlenen yere taşıyacağımıza inanıyorum."



İBB'de "siyasal casusluk": İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ tutuklandı

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Pendik Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Görkemli Bir Şölenle Açtı...