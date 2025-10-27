  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Serikspor’u 4-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak maç fazlasıyla liderliğini ilan etti...

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti
Yayınlanma:

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Serikspor’u 4-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak fazlasıyla liderliğini ilan etti...

Temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 11. Haftasında Serikspor'u ağırladı. Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 4-0 kazanan Pendikspor, puanını 22 yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de tribünden takip ettiği bu önemli karşılaşmada baskılı oyun anlayışını göze hoş gelen güzel futboluyla süsleyen temsilcimiz Pendikspor, 27. dakikada Mallik Wilks ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

47. dakikada Jonson Clarke-Harris, 59. dakikada Gökhan Altıparmak (kk) ve 90+2. dakikada Thuram’la bulduğu gollerle skoru 4-0’a taşıyan Pendikspor, maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Bu sonuçla puanını 22 yükselten temsilcimiz Pendikspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken;, Serikspor ise 13 puanda kaldı. Trendyol 1. Lig’in bir sonraki haftasında Pendikspor, İstanbulspor’a konuk olacak. Serikspor, Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, “İyi oyun, iyi skor. Bugün için lideriz. İnşallah ligin sonunda da buralarda kalırız. Amacımız temennimiz o doğrultuda. İnşallah devamı gelecek. Arada kupa maçımız var, hemen ardından lig maçımız var. Toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, devreyi yukarda bitirip ihtiyaç dahilinde oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Bu ekiple bir aile olduk. Her şeyi hak ediyorlar. Ligin sonu inşallah iyi biter.” diye konuştu.

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Spor
Dünya gündemine oturdu: Arda Güler'den İspanya polisine olay hareket!
Dünya gündemine oturdu: Arda Güler'den İspanya polisine olay hareket!
Takımlarımız Avrupa'da şov yaptı ülke puanımız uçtu! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada
Takımlarımız Avrupa'da şov yaptı ülke puanımız uçtu! Türkiye UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada
Kritik maçın hakemi belli oldu: İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasında düdük çalacak o hakem!
Kritik maçın hakemi belli oldu: İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasında düdük çalacak o hakem!
Pendikspor ile Vanspor deplasman maçını 1-1 berabere bitirdi!
Pendikspor ile Vanspor deplasman maçını 1-1 berabere bitirdi!
Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor: Mert Hakan Yandaş da kadro dışı bırakıldı!
Fenerbahçe'de sert rüzgarlar esiyor: Mert Hakan Yandaş da kadro dışı bırakıldı!
Osimhen'in tarihi sınavı: Bu akşam tek başına 2026 Dünya Kupası'nda tarih yazabilir!
Osimhen'in tarihi sınavı: Bu akşam tek başına 2026 Dünya Kupası'nda tarih yazabilir!
FIFA Dünya Kupası'ndan Rusya'yı 4 günde men etti: İsrail söz konusu olunca bakın ne dedi!
FIFA Dünya Kupası'ndan Rusya'yı 4 günde men etti: İsrail söz konusu olunca bakın ne dedi!