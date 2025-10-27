Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Trendyol 1. Lig’in 11. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Serikspor’u 4-0 mağlup etti. Kırmızı beyazlılar bu sonuçla puanını 22’ye çıkararak fazlasıyla liderliğini ilan etti...

Temsilcimiz ATKO Grup Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 11. Haftasında Serikspor'u ağırladı. Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 4-0 kazanan Pendikspor, puanını 22 yükselterek maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin’in de tribünden takip ettiği bu önemli karşılaşmada baskılı oyun anlayışını göze hoş gelen güzel futboluyla süsleyen temsilcimiz Pendikspor, 27. dakikada Mallik Wilks ile bulduğu golle 1-0 öne geçti.

47. dakikada Jonson Clarke-Harris, 59. dakikada Gökhan Altıparmak (kk) ve 90+2. dakikada Thuram’la bulduğu gollerle skoru 4-0’a taşıyan Pendikspor, maçtan 4-0’lık galibiyetle ayrılarak önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla puanını 22 yükselten temsilcimiz Pendikspor maç fazlasıyla liderlik koltuğuna otururken;, Serikspor ise 13 puanda kaldı. Trendyol 1. Lig’in bir sonraki haftasında Pendikspor, İstanbulspor’a konuk olacak. Serikspor, Adana Demirspor’u ağırlayacak.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Sorumlusu Metin İlhan, “İyi oyun, iyi skor. Bugün için lideriz. İnşallah ligin sonunda da buralarda kalırız. Amacımız temennimiz o doğrultuda. İnşallah devamı gelecek. Arada kupa maçımız var, hemen ardından lig maçımız var. Toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp, devreyi yukarda bitirip ihtiyaç dahilinde oyuncu takviyesi yapmak istiyoruz. Bu ekiple bir aile olduk. Her şeyi hak ediyorlar. Ligin sonu inşallah iyi biter.” diye konuştu.