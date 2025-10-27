İBB'de "siyasal casusluk": İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ tutuklandı

"Casusluk" suçundan başlatılan soruşturmada İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ "siyasal casusluk" suçundan tutuklandı.

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ile Necati Özkan, Merdan Yanardağ ve Melih Geçek hakkında "casusluk" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.

HAKİMLİK, İMAMOĞLU, ÖZKAN VE YANARDAĞ'IN TUTUKLANMALARINA KARAR VERDİ

Hakimlik, İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ'ın üzerlerine atılı "siyasal casusluk" suçundan tutuklanmalarına karar verdi.

Hüseyin Gün'ün etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütü ve casusluk bağlantıları hakkında emniyette ve savcılıkta ayrıntılı ifade verdiği öğrenilmişti.

Haberin Devamı

Gün ve soruşturma kapsamında ifade veren Melih Geçek, başka suçtan tutuklu olmalarından dolayı bulundukları cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: Haber7

Pendikspor Serikspor'u 4-0 mağlup ederek liderliğini ilan etti

Pendik Belediyesi 2025-2026 Kültür Sanat Sezonunu Görkemli Bir Şölenle Açtı...

Belediye Başkanı Ahmet Cin imzayı attı: Yeni “Millet Bahçesi”nin müjdesini verdi