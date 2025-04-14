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Son dakika! Tarih belli oldu: DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek

Son dakika! DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiği, İmralı Heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği tarihi açıkladı.

Son dakika! Tarih belli oldu: DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek
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Son dakika! Tarih belli oldu: DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek

Son dakika! DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiği, İmralı Heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği tarihi açıkladı.

Son dakika! Tarih belli oldu: DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek

DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit:

''İmralı Heyetimiz Perşembe günü Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme gerçekleştirecek.''

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