Son dakika! Tarih belli oldu: DEM Parti, Bakan Tunç ile görüşecek Son dakika! DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiği, İmralı Heyetinin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği tarihi açıkladı.