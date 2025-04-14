  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı!

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı!

Yayınlanma:
Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı!
Sarı maden piyasaları kasıp kavurmaya devam ediyor! Trump'ın ticaret savaşları küresel piyasalarda etkisini sürdürürken, altın fiyatları adeta şaha kalktı.
Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 1 114

Sarı maden piyasaları kasıp kavurmaya devam ediyor! Trump'ın ticaret savaşları küresel piyasalarda etkisini sürdürürken, altın fiyatları adeta şaha kalktı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 2 214

ABD Başkanı Trump’ın tarifeleri tırmandıran açıklamaları sonrası küresel piyasalarda sert dalgalanmalar yaşanırken, yatırımcılar güvenli liman olan altına yöneldi. Altının onsu tarihi rekor kırarak 3.245 doları gördü, gram altın ise 3.950 TL’ye yükseldi.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 3 314

TİCARET SAVAŞINDA GERİLİM TIRMANDI

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı uygulamaya koyduğu yeni tarife kararları küresel ekonomik dengeleri sarstı. 2 Nisan'da “kurtuluş günü” olarak nitelendirdiği açıklamasında Trump, ülkeler bazında farklılık gösteren gümrük vergilerini duyurmuştu. Çin’e ithal edilen mallara uygulanacak gümrük tarifesi yüzde 34 olarak belirlenirken, ilerleyen süreçte bu oran yüzde 125’e kadar çıkarıldı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 4 414

Çin ise buna misilleme olarak önce yüzde 34 oranında ek tarife getirdiğini, ardından bu oranı yüzde 84’e yükselttiğini açıkladı. Gerilimin tırmanmasıyla birlikte Trump, tarifelerin 90 gün süreyle askıya alınacağını duyursa da, fentanil gibi bazı kalemlerde toplam tarifenin yüzde 145’e ulaştığını Beyaz Saray kaynakları doğruladı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 5 514

"ÇİN BASKIYA BOYUN EĞMEYECEK"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian yaptığı açıklamada, “ABD, tarifeleri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek” ifadelerini kullandı. Jian, Pekin’in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verecek her türlü adıma karşı çıkacaklarını da vurguladı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 6 614

Trump ise yaptığı açıklamada Çin’in uzun süredir tarifeler üzerinden avantaj sağladığını savunarak, “Çin ile ne olacağını göreceğiz, onlarla anlaşma yapabilmeyi çok isteriz” diyerek diplomasiye açık kapı bıraktı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 7 714

YATIRIMCILAR ALTINA SIĞINDI

Ticaret savaşının etkisiyle dünya genelinde resesyon endişeleri artarken, yatırımcılar güvenli liman arayışında altına yöneldi. Geçtiğimiz hafta yüzde 6’dan fazla yükselen altının ons fiyatı, bugün 3.245 dolara çıkarak rekor tazeledi. Dolardaki zayıflamanın da etkisiyle gram altın 3.950 TL seviyelerine ulaştı.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 8 814

Uzmanlara göre jeopolitik belirsizlikler ve büyüyen ticaret gerilimi, değerli metallere olan talebi önümüzdeki dönemde daha da artırabilir.

GOLDMAN ALTIN TAHMİNİNİ GÜNCELLEDİ

Goldman Sachs altının ons fiyatının bu yıl sonunda 3.700 dolara, 2026 ortasında ise 4 bin dolara yükselmesi bekleniyor. Bu artış beklentisi, merkez bankalarının güçlü alımları ve artan resesyon riskleriyle gerekçelendirildi.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 9 914

Aralarında Lina Thomas da bulunduğu analistleri yayınladığı notta, “Beklenenden daha güçlü merkez bankası talebini ve artan resesyon riskinin , altına dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) girişlerine sağladığı desteği tahmin modelimize dahil ettik” ifadeleri kullanıldı.

Notta, merkez bankalarının artık ayda 80 ton altın alacağı öngörüldü; bu, önceki ayda 70 tonluk tahminden daha yüksek bir rakam.

Ayrıca, tahvillerdeki son gerilimler ve altın fiyatlarındaki yükseliş, metalin “resesyon riskine karşı benzersiz bir koruma aracı” olarak konumlandığını gösteriyor.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 10 1014

BORSA HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,80 artışla 9.456 puandan başladı.

Cuma günü de yükseliş kaydeden endeks, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.380 puandan tamamlamıştı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör finansal kiralama ve faktoring oldu. En fazla kaybettiren ise spor sektörüydü. Küresel piyasalarda, ABD’nin teknoloji ürünlerine uyguladığı tarifelere dair açıklamalar ve artan müzakere iyimserliğiyle pozitif hava sürüyor.

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan direnç, 9.400 ve 9.300 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 11 1114

ASYA BORSALARI DA POZİTİF

Avrupa borsaları, ABD ile gümrük tarifelerine ilişkin müzakerelere dair artan iyimserlikle haftaya yükselişle başladı. Stoxx Europe 600 ve başlıca endeksler yüzde 1'in üzerinde artış gösterirken, gözler AB Komisyonu üyesi Maros Sefcovic’in Washington'da yapacağı görüşmelere çevrildi. Analistler, anlaşmaya varılması halinde küresel risk iştahının artacağını belirtirken, yüksek tarifelerin özellikle otomotiv gibi sektörlerde Avrupa sanayisini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. AB'nin, 90 günlük süre dolmadan ABD ile anlaşmaya varması bekleniyor.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 12 1214

DOLARDA GÖZLER MERKEZ BANKASI'NDA

Trump'ın politikalarının öngörülemezliği ve belirsizliği nedeniyle satılan ABD tahvillerinin etkisi para biriminde de etkisini gösteriyor. ABD tahvil faizlerinin yoğun satışlarla sıçramasıyla birlikte dolar küresel para birimleri karşısında güç kaybediyor. Japon yeni dolar karşısında 142'ye kadar indi. Kur 2025 yılına 157'den girmişti.

Doların küresel para birimleri karşısındaki gücünü ölçen DXY Endeksi ise 99,57 ile 100'ün altında seyretmeye devam ediyor.

Dolar/TL haftaya 38,03 TL'den başlarken, Euro/TL 43,30 TL'den başladı.

İçerde ise piyasalar TCMB'nin perşembe günü saat 14:00'da açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Karar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yapılan operasyonun ardından ilk olağan PPK toplantısı ile faiz kararı olacak.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 13 1314

PETROL TALEP ENDİŞESİYLE GERİLEDİ

Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki tarife hamlelerinin küresel enerji talebini azaltacağı kaygısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'nın üretimi artırma planı, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Haftanın son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 58,22 dolara kadar gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bununla birlikte, küresel enerji talebindeki azalış beklentisi, doğal gaz fiyatlarına da yansıyarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 7,7 değer kaybetti.

Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı! 14 1414

YATIRIMCIYI YIKAN GECE

Kripto para piyasasında dün akşam saatlerinde yaşanan sert düşüş, yatırımcıların panik yaşamasına neden oldu. 2024 yılı boyunca yüzde 400’den fazla artış göstererek dikkat çeken Mantra (OM), en büyük 20 kripto varlık arasında yer alıyordu. Ancak OM, 6,30 dolar seviyesinden işlem görürken bir anda 0,37 dolara kadar geriledi. Bugün itibarıyla 0,80 dolar seviyelerine toparlansa da yatırımcılar ciddi kayıplar yaşadı.

Piyasa değeri ise 6,12 milyar dolardan 650 milyon dolara kadar düştü. Böylece birkaç saat içinde OM’nin toplam değeri 5 milyar dolardan fazla eridi.

HABERE YORUM KAT