Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı!

PETROL TALEP ENDİŞESİYLE GERİLEDİ
Petrol fiyatları, ABD ile Çin arasındaki tarife hamlelerinin küresel enerji talebini azaltacağı kaygısı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+'nın üretimi artırma planı, petrol fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.
Haftanın son işlem gününde Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 58,22 dolara kadar gerileyerek, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bununla birlikte, küresel enerji talebindeki azalış beklentisi, doğal gaz fiyatlarına da yansıyarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.
Bu gelişmelerle bu hafta Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,3 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 7,7 değer kaybetti.