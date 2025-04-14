Sarı maden piyasaları kasıp kavurdu: Altın fırladı!

BORSA HAFTAYA POZİTİF BAŞLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftaya yüzde 0,80 artışla 9.456 puandan başladı.

Cuma günü de yükseliş kaydeden endeks, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.380 puandan tamamlamıştı. Açılışta bankacılık ve holding endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör finansal kiralama ve faktoring oldu. En fazla kaybettiren ise spor sektörüydü. Küresel piyasalarda, ABD’nin teknoloji ürünlerine uyguladığı tarifelere dair açıklamalar ve artan müzakere iyimserliğiyle pozitif hava sürüyor.

Analistlere göre BIST 100 endeksinde 9.600 ve 9.700 puan direnç, 9.400 ve 9.300 puan destek seviyeleri olarak öne çıkıyor.