Son dakika! Suriye'nin yeni başbakanı belli oldu: İşte yeni başbakan Muhammed Al Beşir'in kurduğu kabinedeki isimler...

İdlib doğumlu Muhammed Al Beşir'in Suriye’nin yeni Başbakanı olduğu bildirildi. Suriye'de El-Beşir liderliğinde oluşturulan yeni kabinedeki isimler de belli oldu.

Suriye’de Beşşar Esed'in devrilmesinin ardından yeni bir dönem başlarken, geçiş sürecine liderlik edecek hükümetin başına Muhammed el-Beşir'in getirildiği belirtildi.

İdlib doğumlu el-Beşir liderliğinde oluşturulacak yeni kabinenin, Suriye’nin yeniden yapılanmasında etkili olacağı belirtildi.

İŞTE YENİ KABİNE

Suriye'de Şam'daki hükümeti yönetecek kabinedeki bakanlar ise şu şekilde;

Adalet Bakanı: Şadi el Veysi

İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurahman

Maliye Bakanı: Basel Abdülaziz

Ziraat Bakanı: Muhammed el Ahmet

İletişim Bakanı: Muhammed el Umar

Vakıflar Bakanı: Husam haj Hüseyin

Sağlık Bakanı: Mazin Duğhan

Eğitim Bakanı: Andülmunim Abdülhafız

Yerel Yönetim Bakanı: Muhamme Müslim

Kalkınma Bakanı: Fadi el Kasım

ADALET BAKANI ŞADİ EL VEYSİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Suriye'de Şam'daki hükümeti yönetecek kadroda belli oldu. Suriye'nin yeni Adalet Bakanı Şadi el Veysi, Halep'te konuştu. Şeriatı uygulayacağı söyleyen Veysi şunları sarf etti:

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"Allah'ın Resulüne, güçsüzlerin güçlendiricisine ve ezilenlerin koruyucusuna. Hamd olsun bize sözünü doğrulayan Allah'a ve buradayız. Halep'te adliye, devrimci oğullarımızın ve mücahitlerin elinde. Hamdolsun tüm dünyaların Rabbi Allah'a, buraya başımız dik geldik. Şeriatın hükümlerini bu eşsiz şehirde kurmasını diliyorum. İnşallah adliye şimdi kardeşlerimiz tarafından ele geçirilecek ve işlere ve tüm teslimatlara inşallah devam edecek, Allah'ın izniyle"

BAŞBAKAN MUHAMMED EL-BEŞİR KİMDİR?

Muhammed el-Beşir, 1983 yılında İdlib’in Cebel el-Zaviye bölgesinde doğdu.

Halep Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Haberleşme Bölümü’nden 2007'de mezun olduğu kaydedildi. Aynı zamanda İdlib Üniversitesi Şeriat ve Hukuk Fakültesi’nden de mezun olduğu aktarıldı.

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