12 Aralık 2024 kataloğu indirimli ürünler listesinde yok yok! İşte bu haftada o, ürünlerdeki indirimler...

A101 AKTÜEL İNDİRİMLERİ
Tava Seti 3'lü 499 TL
Emaye Çaydanlık 649 TL
Emaye Pişir Sakla Tencere 249 TL
Emaye Saklama Kabı Seti 449 TL
Pizza Tabağı 99 TL
Opal Fırın Kabı Çeşitleri 99 TL
Çay Bardağı 6'lı 159 TL
Bambu Kapaklı Borosillikat Demlik 199 TL
Ütü Masası 499 TL
Fırçalı Tuvalet Kağıtlık Seti 349 TL
Kanatlı Kurutmalık 259 TL
Çok Amaçlı Sepet 55 TL
Kirli Çamaşır Sepeti 249 TL
Duş Seti 69 TL
Mega XL Hurç 59 TL
Koltuk Örtüsü 139 TL
Soft Kaymaz Taban Yolluk 649 TL
Kadın Kadife Pijama Takımı 379 TL
Kadın Sabahlık 379 TL
Kadın/Erkek Şemsiye 179 TL
Kadın Havuz Tabanlı Desenli Peluş Terlij 219 TL
Soft Kaymaz Taban Salon Halısı 999 TL