  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. İşte o detaylar...

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!
Yayınlanma:

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. İşte o detaylar...

Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı.
Artvin’in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTI

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı.

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

YOL TOPRAK VE TAŞ YIĞINLARINDAN TEMİZLENDİ

Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

BİR ARACIN TOPRAK ALTINDA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

ARAMA SONUCU GENÇLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulundu.

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

GENÇLERİN CESEDİ İKİ SAAT ÇALIŞMA SONUNDA TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

Dört kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haber7

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı, ''Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da Suriyelilerin yanlarında olacak''Dışişleri Bakanı Hakan Fidan açıkladı, ''Türkiye, Şam'da açılan yeni sayfada da Suriyelilerin yanlarında olacak''

Kremlin'den ilk açıklama: Esed ve ailesine sığınma sağlama kararı Putin'e ait!Kremlin'den ilk açıklama: Esed ve ailesine sığınma sağlama kararı Putin'e ait!

Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor: Gözler Türk- İş'in talebinde...Asgari ücrette zam pazarlığı yarın başlıyor: Gözler Türk- İş'in talebinde...

Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullanıyoruz
Tarım ve Orman Bakanlığı, açıkladı: Avrupa'ya oranla tarımda daha az pestisit kullanıyoruz
Bakan Uraloğlu başladık diye müjdeyi verdi! Ankara'dan Samsun, Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesine başlandı
Bakan Uraloğlu başladık diye müjdeyi verdi! Ankara'dan Samsun, Sarp'a kadar gidecek olan demir yolu projesine başlandı
Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
Oyuncak ayının içerisine sakladılar! Zehir tacirlerine operasyon: 3 kişi gözaltına alındı!
Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!
Kayseri'de hareketli gece: Düğün yerini kana buladılar!
Sanalda Ölüm Pazarı! 6 Aralık Cuma gazete manşetleri
Sanalda Ölüm Pazarı! 6 Aralık Cuma gazete manşetleri
Van'da ilginç olay: İneğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!
Van'da ilginç olay: İneğin midesinden çıkanları görenler şaştı kaldı!
İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!
İstanbul Pendik'te kimyasal madde alarmı! Kaza yapan tankerden sızan sıvı tehlike saçtı!