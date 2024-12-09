Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldı!

Artvin'den kötü haber geldi: Heyelanın yuttuğu aracın içindeki gençlerin, cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklandı. İşte o detaylar...

Artvin’in Arhavi ilçesi Kıyıcık mevkiinde önceki gece yaşanan heyelan sırasında Karadeniz Sahil Yolu’nda toprak altında kalan Giresunlu 4 gencin cansız bedenleri toprak altından çıkartıldı.

Artvin’in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

İŞ MAKİNALARI ÇALIŞTI

Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri ile ulaşımın çift yönlü olarak ulaşıma kapandığı kara yolunda dün gün boyu yol açma çalışması yapıldı.

YOL TOPRAK VE TAŞ YIĞINLARINDAN TEMİZLENDİ

Rize'nin Fındıklı ve Artvin'in Arhavi ilçelerindeki her iki noktadan başlatılan heyelan temizleme çalışmalarında iş makinelerinin hummalı çalışması sonrasında 200 metrelik alan toprak ve taş yığınlarından temizlenerek dün akşam saat 22.00 sıralarında 19 saat süren çalışmanın sonunda yol tek şeritten ulaşıma açıldı.

BİR ARACIN TOPRAK ALTINDA KALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına karşın ise bugün heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

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ARAMA SONUCU GENÇLERİN CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı 28 AAB 485 plakalı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulundu.

GENÇLERİN CESEDİ İKİ SAAT ÇALIŞMA SONUNDA TOPRAK ALTINDAN ÇIKARILDI

Dört kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haber7

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