Son dakika! Sinema ve tiyatro dünyasının başarılı ismi Ahmet Uğurlu hayatını kaybetti! Ahmet Uğurlu kimdir?

Sinema ve tiyatro dünyasının başarılı ismi Ahmet Uğurlu sevenlerini üzdü. Ahmet Uğurlu omurilik kanserinden dolayı tedavi görüyordu. Amansız hastalığa 71 yaşında yenik düştü.

Sinema ve tiyatro dünyasının sevilen isimlerinden Ahmet Uğurlu, hayata veda etti. Uzun süredir tedavi gören usta oyuncu Ahmet Uğurlu omurilik kanserinden dolayı hayatını kaybetti. Behzat Ç'deki emekli polis karakteriyle sevilen oyuncu aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Mustafa Uğurlu'nun da abisidir.

AHMET UĞURLU KİMDİR?

1952 yılında Konya’da doğan Ahmet Uğurlu, Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Sanat hayatına Devlet Tiyatroları’nda başlayan Uğurlu, 13 yıl boyunca burada çeşitli oyunlarda yer alarak başarılı bir kariyere imza attı. Tiyatronun yanı sıra sinema dünyasında da önemli roller üstlenen sanatçı, "Mine" filmi ile sinema kariyerine adım attı.

Ahmet Uğurlu, Derviş Zaim'in yönettiği "Tabutta Rövaşata" filminde canlandırdığı 'Mahsun' karakteri ile büyük bir çıkış yakaladı ve birçok ödül kazandı. Kariyeri boyunca Faint Sound, Avcı, Memleket Meselesi, Döngel Kârhanesi, Yol Ayrımı, ve Behzat Ç. gibi birçok dizi ve filmde rol aldı. Performanslarıyla izleyicilerin kalbinde taht kuran Uğurlu, Türk sinema ve tiyatro dünyasında iz bırakan bir sanatçı oldu.

Uğurlu'nun en çok bilinen performanslarından biri olan "Tabutta Rövaşata" filmi, 33. Altın Portakal Film Festivali başta olmak üzere, 1997 Selanik Film Festivali, 9. Ankara Uluslararası Film Festivali, Türk Eleştirmenleri Birliği tarafından da 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Ahmet Uğurlu, sanat kariyeri boyunca gösterdiği üstün performanslar ile sayısız ödüle layık görüldü.

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CEM YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Ahmet Uğurlu’nun vefatı sonrası, sanat dünyasından birçok ünlü isim taziye mesajları paylaştı. Meslektaşları ve hayranları, Uğurlu’nun sanat hayatına olan katkılarını ve insani yönlerini öne çıkaran duygusal paylaşımlarda bulundu.

Uğurlu'nun vefat haberini ünlü komedyen Cem Yılmaz X hesabından : 'Gençlik kahramanımızdı mekanı cennet olsun' mesajıyla duyurdu.

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