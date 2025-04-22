Son dakika: Rasim Ozan Kütahyalı hakkında istenen hapis cezası belli oldu!

Son dakika: Bolu'da gözaltına alınan ve ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı, hakkındaki iddianame tamamlandı. İşte, Kütahyalı için istenen o ceza...

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddianamesi tamamlandı. Kütahyalı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sosyal medyada sık sık bilgi krililiğine sebep olacak tarzda yaptığı paylaşımlarla bilinen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ortaya attığı "CHP'ye kayyum" iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili adli soruşturma başlatmış ve ünlü gazeteciyi gözaltına alınmıştı.

Bolu'da gözaltına alınan ve ifadesini veren Rasim Ozan Kütahyalı, dün akşam saatlerinde serbest bırakıldı. Kütahyalı için adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Mahkeme tarafından yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kütahyalı'nın, Bolu Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesine ulaşıldı.

''ÜZGÜN VE PİŞMANIM''

Kütahyalı, verdiği ifadede "Gazetecilik mesleğinin şehvet ve heyecanıyla paylaşım yaptım. Paylaşım öncesi bir kamu görevlisinden bilgi almadım. Gözlem ve çıkarımlarım CHP'li kaynaklarımdan. İstemeden de olsa kamuoyunda olumsuz algı oluşmasına sebebiyet verdiğim için üzgün ve pişmanım" dedi.

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RASİM OZAN KÜTAHYALI HAKKINDA İSTENEN HAPİS CEZASI BELLİ OLDU

CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunmasının ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddianamesi tamamlandı. Kütahyalı hakkında 'Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

İddianamede, "Şüphelinin sosyal medya ortamında, hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi, toplumda ayrışmaya toplumun belli kesimlerini karşı karşıya getirmeye ve bu yönüyle kamu barışını toplumun içinde bulunduğu huzur ve güven ortamını bozmaya elverişli şekilde paylaşmak ve yaymak suretiyle atılı suçu işlediği anlaşılmıştır." tespitine yer verildi.

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