Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun o sözleri dikkat çekti: Çocuğunuz yoksa ortada aile yok!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile yapısına ilişkin yaptığı açıklamalar dikkat çekti... " Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu aile yapısına ilişkin sözleriyle tartışmaların odağında. Memişoğlu, "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temelini aile oluşturur. Eğer çocuğunuz yoksa aile olamıyorsunuz, sadece karı koca oluyorsunuz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, HaberTürk ekranlarında katıldığı bir programda söylediği yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.Programda aile yapısına dair görüşlerini paylaşan Memişoğlu, aile kavramının temelinde çocuk olduğunu belirterek "Aile yapısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumun temeli ailedir. Eğer çocuğunuz yoksa sadece karı koca oluyorsunuz, aile olamıyorsunuz" dedi.

"KARDEŞ ÇOK KIYMETLİ"

Çocuk sayısı hakkında da konuşan Memişoğlu "Kardeş olmak, ailenin temel taşıdır. İnsanlar çalışıyor, genelde bir çocukla yetiniyor. Ama kardeş çok kıymetli bir şey. Biz de iki kardeşiz" dedi.

Haberin Devamı

Deprem fırsatçıları utanmadı: Konut ve otobüs bileti fiyatları tavan yaptı!

Otelin kameralarını bantladılar: İmamoğlu'nun para kasalarıyla yaptığı gizli görüşme deşifre oldu!

Kütahya'da peş peşe deprem sonrası Simav'da okullar tatil edildi!