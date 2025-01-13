Bakan Işıkhan açıkladı: Asgari ücrette ara zam olacak mı?

Asgari ücrette ara zam olacak mı? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda beklenmedik bir bozulma yaşanması halinde asgari ücrette ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ''Enflasyonda düşüş bekliyoruz, ancak başka bir durumla karşı karşıya kalırsak, böyle bir ihtiyaç hasıl olursa temmuz ayında tekrar güncelleme gelebilir'' açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, enflasyonda beklenmedik bir bozulma yaşanması halinde asgari ücrette ara zammın gündeme gelebileceğini ifade etti.

ASGARI ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

Bakan Işıkhan, "Maaşlar ya da ücretler altın karşısında ne yazık ki tüm dünyada olduğu gibi değer kaybetmeye mahkumdur. Çünkü altın sürekli tüm dünya piyasalarında değer kazanan bir emtia. Burada önemli bir ayrıntıyı paylaşmak isterim. Türkiye'deki maaşları altın karşısında en az değer kaybeden ülkelerden bir tanesi.

Vatandaşlarımızın satınalım gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda 2025'te iyileşmeler bekliyoruz. Düşüşün başladığını göreceğiz. Uyguladığımız mali ve makroekonomik politikalar bize bunu gösteriyor, buraya doğru gidişatı gösteriyor. Ancak olur da Allah korusun Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız da ifade etti, bir aksilik bir felaket bir başka durumla karşı karşıya kalırsak Temmuz ayında da tekrar gündeme gelebilir. Göreve başladığım dönemde de hatırlarsınız Temmuz ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla asgari ücreti tekrar güncellemiştik. Tekrar ihtiyaç hasıl olursa Sayın Cumhurbaşkanımız ekonomi kurmaylarımız hepsi görüyor durumuı, bu durumda ekonomi koordinasyon kurulunda karar alınarak biz tabii ki güncelleme yapabiliriz. Biliyorsunuz asgari ücreti ekonomik sistemimizi güçlendirmek amacıyla, 1 yıl süreyle belirledik." dedi

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