Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları

Meteoroloji genel müdürlüğü 8 il için sarı kod uyarılarında bulunarak şiddetli yağış nedeniyle sel ve su baskınları konusunda vatandaşları tedbirli yetkililerin önlem alması konusunda uyarılarda bulundu. Peki! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları ne kadar olacak. Tüm bölgelerimiz ve illerimizdeki hava durumu ve sıcaklıkları şu şekilde olacak.

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Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kesimlerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır’ın doğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 4°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 11°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 8°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden 8 il için sarı kod uyarısı, sel su baskınlarına dikkat! 7 Mayıs Salı 2024 tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
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