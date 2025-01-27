Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, deprem meydana geldi!
Marmara'da deprem meydana geldi! Marmara ve Bursa çevrelerinde deprem hissedildi! Afad açıklama yaptı: Bursa Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...
Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Marmara'da deprem meydana geldi! Marmara ve Bursa çevrelerinde deprem hissedildi! Afad açıklama yaptı: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Vali Ayyıldız'ın açıklaması
Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.
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Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, deprem meydana geldi!
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