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Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, deprem meydana geldi!

Marmara'da deprem meydana geldi! Marmara ve Bursa çevrelerinde deprem hissedildi! Afad açıklama yaptı: Bursa Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi...

Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, deprem meydana geldi!
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Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Marmara'da deprem meydana geldi! Marmara ve Bursa çevrelerinde deprem hissedildi! Afad açıklama yaptı: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 13.43'te merkez üssü Bursa'nın Nilüfer ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,74 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Vali Ayyıldız'ın açıklaması

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizde, merkez üssü Nilüfer ilçemiz olan 4 büyüklüğünde meydana gelen depremde şu ana kadar olumsuzluk bildirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Marmara'da deprem: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, deprem meydana geldi!

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Kaynak:AA

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