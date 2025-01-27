Bakan Bolat'tan önemli açıkladı: Suriye'den gümrük vergilerinde indirim!

Bakan Bolat'tan önemli açıkladı: Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim.

Suriye 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ''Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim.'' dedi.

13 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından Suriye'de yeni bir döneme giirilirken Türkiye ile ilişkilerin genişlemesi için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi.

Suriye, 269 üründe gümrük vergisi indirimi yaptı. Konuya ilişkin konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye'nin gümrük verilerinde ciddi indirime gittiğini açıkladı.

269 ÜRÜNDE GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ

Bakan Bolat, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ''Ülkemizle Suriye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının yeniden hayata geçirilmesi ve Suriye’nin bazı ürünlerin gümrük vergilerini gözden geçirmesi hususlarında mutabık kalındığını ifade etmek isterim.'' dedi.

Tavuk yumurtası, un gibi gıda ürünleri ile bazı demir çelik ürünleri olmak üzere 269 üründe indirime gidildi.

Haberin Devamı

BAKANLIK HAREKETE GEÇMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Suriye’de yeni yönetim, tüm sınır kapılarında aynı gümrük mevzuatını uygulamaya başlamış, karardan Türk ihracatçılar olumsuz etkilenmişti.

Suriye ile ticaret durma noktasına gelirken, Ticaret Bakanlığı harekete geçmişti.

Bir zamanların ünlü mankeninden kötü haber: Apar topar hastaneye kaldırıldı! Hastane odasından son durumunu...

Sıcak gelişme: MİT'ten soluk kesen casusluk operasyonu!

Ekrem İmamoğlu hakkında flaş gelişme: O, konuşması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi!