Son dakika... İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: 40 adrese eş zamanlı baskın

Son dakika... İstanbul’da kaçak alkol operasyonu: İstanbul emniyeti tarafından tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına ilişkin ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı.

İstanbul’da tekel bayilerine yönelik 40 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda kaçak alkol, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tekel bayilerinde kaçak alkol ve tütün mamullerinin satışına ilişkin ihbarlar üzerine çalışma başlatıldı. Belirlenen 40 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda kaçak alkol, tütün mamulü ve elektronik sigara ele geçirildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kaçakçılıkla mücadele ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların titizlikle sürdüğünü açıkladı.

