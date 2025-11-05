Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!



Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu...

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Ülkelerin egemenlik haklarına saygılıyız. Bizim başka ülkenin toprağında gözümüz yoktur. Mehmetçik gittiği her bölgede istikrarın teminatı. Irak ve Suriye tezkereleri ana muhalefetin itirazlarına rağmen büyük bir ittifakla kabul edildi.

CHP'NİN TEZKEREYE 'HAYIR' DEMESİ

Sayın Özel, CHP'nin yanlışlarını düzeltme konusunda iyi bir sınav veremiyor. Yerli ve milli duruş sergileyemiyor. Meydanlarda atıp tutmayı çok iyi biliyor. Nedense verdiği sözleri tutmak konusu olunca çark ediyor. Eskiden beri CHP'nin tutarsızlıklarına zaten alışığız. Tezkereye 'Hayır' demelerine şaşırmadık. Fikir değiştirmek CHP'ye iyi gelmeyebilir.

Özel yaptığı gaflarla kendini komik duruma düşürüyor.

Deprem bölgesiyle ilgili hezeyanlarına hem Murat Kurum hem de bölge milletvekillerimiz gereken cevabı verir. Eskiden turist gibi de olsa bölgeyi gezerlerdi, şimdi onu da yapamıyorlar. Nasıl 16 yıl hizmette olan hızlı trenle yeni tanışıyorlarsa, bizim deprem bölgesinde yaptıklarımızın da farkına varırlar. Biz elbette ülkemizin güvenliğini CHP'nin politikalarına bağlayamayız. Bizim için aslolan Türkiye'dir.

Tezkerelerin Terörsüz Türkiye sürecini destekleyen bir yol olduğuna inanıyorum.

Terörsüz Türkiye'ye doğru emin adımlarla yürüyoruz. Son iki haftadır bu minvalde önemli gelişmeler yaşandı. Sayın Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı Külliye'de kabul ederek önemli bir görüşme gerçekleştirdik. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedefinde herkesin elini taşın altına koyması olabilecek en fazla katkıyı sunaya odaklanması gerekiyor. Cumhur İttifakı olarak biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Komisyon önemli bir boşluğu doldurdu. Biraz daha gayret ve özgüvenle Allah'ın izniyle bu süreci başarıyla sonuçlandıracağız. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içerisinde hareket ederek Terörsüz Türkiye'ye ulaşacağız.

Terörsüz Türkiye komisyonunda tüm konuların tartışılması, kimsenin dışarıda bırakılmadan aykırı olsa da farklı fikirlerin dinlenmesi kıymetli.

Bahçeli'ye canı gönülden teşekkür ediyorum. Başta FETÖ olmak üzere tüm kirli oyunları deşifre etti. Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi Terörsüz Türkiye süreci kardeşliğin nişanesidir.

BÜTÇE KANUN TEKLİFİ

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifini Gazi Meclisimizin takdirine sunduk. Bütçemiz, AK Parti hükümetlerinin hazırladığı 24. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminin ise 8. bütçesi olarak siyasi istikrarımızın ve kurumsal sürekliliğimizin güçlü bir göstergesidir. Bütçe teklifinde her bir vatandaşımızın kalkınma ve büyümenin getirdiği fırsatlardan adil biçimde yararlanmasını temel ilke olarak belirledik. Fiziki altyapısının güçlendirilmesi, beşeri sermayenin geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması bu bütçenin temel sütunlarını teşkil ediyor. Bütçemizle makroekonomik ve finansal istikrar programımızla uyumlu bir şekilde deprem hariç harcamaları kontrol altına almayı, kamu açığını düşürmeyi ve dezenflasyon sürecini desteklemeyi planlıyoruz.

"SOSYAL KONUT PROJELERİNE 100 MİLYAR LİRA KAYNAK AYIRDIK"

2026 yılı bütçesinde, burası önemli, giderlerin 18 trilyon 929 milyar lira, gelirlerin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını hesaplıyoruz. Deprem nedeniyle yaşanan arizi artış sonrasında bütçe açığını yeniden hükümetlerimiz dönemindeki ortalama seviyeye yaklaştırıyoruz. Sosyal yardım bütçesini 2026 yılında 917 milyar liraya çıkarıyoruz ki bu tutar bütçemizin yüzde 4,8'ine denk geliyor. Sosyal konut projelerini desteklemek amacıyla 100 milyar lira kaynak ayırdık. Halihazırda faturalarda mesken aboneleri için doğalgazda yüzde 43, elektrikte düşük kademede yüzde 57 oranında devletimiz destek veriyor. Vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgazı daha ucuza kullanabilmeleri için 2026 yılı bütçesinde 373 milyar lira kaynak öngörüyoruz.

AİLENİN KORUNMASI ÇALIŞMALARI

Şuraya özellikle dikkatinizi çekiyorum: Ailenin korunması ve güçlendirilmesi programına önceki yıla göre yüzde 30'un üzerinde, çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması programına yüzde 34, kadının güçlenmesi programına yüzde 35 artışla kaynak ayırıyoruz. 2026 yılında tarım sektörü yatırım ödeneğini 190 milyar liraya çıkartıyor, bunun 122 milyar lirasını tarımsal sulama yatırımları için tahsis ediyoruz.

Tarımsal destek programları için ayrılan kaynağımız 168 milyar liradır. Ayrıca reel kesimi 493 milyar liralık ödenekle destekleyeceğiz. 2002 yılından beri eğitimi en öncelikli meselemiz olarak gördük ve eğitim bütçemizi 2026 yılında 2 trilyon 896 milyar liraya yükselttik. Böylece 2002'de bütçeden yüzde 9,4 seviyesinde pay alan eğitime 2026 yılında yüzde 15,3 ile en büyük payı ayırdık.

SAĞLIK HİZMETLERİ

Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmaları için 1 trilyon 594 milyar lira kaynak tahsis ettik. Mahalli idarelerimiz için ayrılan kaynağı bu sene daha da artırdık. Büyükşehir ve diğer belediyelerimiz ile il özel idarelerimize ayrılan toplam kaynağı 1 trilyon 657 milyar liraya çıkarıyoruz. 2002 yılında bu kaynağın bütçe içerisindeki payı yüzde 4 iken bu oranı 2026 yılında yüzde 8,8'e yükseltiyoruz. Şurası da önemlidir: Son 23 yılda kaynaklarımızı faize değil, kamu hizmetlerine yönlendirdik. Bu sayede önemli altyapı projeleri hayata geçirildi. Kamu borç stoku makul seviyelere çekilerek Avrupa Birliği ortalamasının da altına indirildi. 2002 yılında bütçe giderleri içinde faiz harcamalarının payı yüzde 43,2 iken 2026 yılı bütçesinde bu oran yüzde 14,5 seviyesinde kalıyor.

