Avcılar'da servis bekleyen çocuğun korku dolu anları: Annesi gelince kaçtı!

Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki bir öğrencinin korku dolu anları kameraya yansıdı...

Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki bir öğrenci, kendisini takip eden ve yanına çağıran bir kişiyi fark etti. Korkan öğrenci hemen annesine haber verdi. Şüpheli kişi, öğrenci servisi ve annenin geldiğini görünce hızla kaçtı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Öğrencinin ailesi, çocuklarının kaçırılma girişiminde bulunulduğunu düşünerek polise başvurdu. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Avcılar'da okula gitmek için evinin önünde servisini bekleyen 10 yaşındaki kız çocuğunu takip edip yanına çağıran bir kişi, annenin ve okul servisinin gelmesiyle kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün sabah saatlerinde Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ortaokul 1'inci sınıfa giden 10 yaşındaki kız, her zamanki gibi okul servisini beklemek için evlerinin önüne çıktı. Bu sırada sokağa gelen bir kişi, çocuğun yanına yaklaşıp konuşmak istediğini söyleyerek ısrarla yanına çağırdı.

Haberin Devamı

KÜÇÜK KIZ KORKUP ANNESİNE HABER VERDİ

Kendisini takip eden kişiden korkan küçük kız, hızla binaya girerek durumu annesine bildirdi. Anne hemen dışarı çıkarken, şüpheli sokakta beklemeye devam etti. Kısa süre sonra okul servisinin gelmesi üzerine şüpheli hızla uzaklaştı.

AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU

Kızını servise bindiren anne, şüphelinin peşinden gitmeye çalıştı ancak yakalayamadı. Aile, kaçırılma girişimi şüphesiyle polise giderek şikayetçi oldu. Yaşanan olay, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Erdoğan'dan grup toplantısında önemli açıklamalar: CHP'nin teskereye 'hayır' demesine şaşırmadık!

Son dakika... 2026 hac kuraları çekildi! Sonuçlar saat 20.00'den itibaren e-Devlet üzerinden açıklanacak

Bakanlık, iki ürünü piyasadan toplatıyor: Evinizde bu ürünler var ise hemen atın!