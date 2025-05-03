Son Dakika! İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem oldu!
AFAD, depremin Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) merkezli olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.
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Son Dakika: İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depremin Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) merkezli olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.
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Kaynak:Bölge Gündem Haber
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