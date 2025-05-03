  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Son Dakika! İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem oldu!

Son Dakika! İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem oldu!

AFAD, depremin Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) merkezli olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.

Son Dakika! İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem oldu!
Yayınlanma:

Son Dakika: İstanbul'da 4 büyüklüğünde deprem oldu!

İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. İstanbul'daki deprem çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! İstanbul'da hissedilen büyüklükte deprem oldu!

AFAD, depremin Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) merkezli olduğunu açıkladı. Depremin derinliği 18 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu: Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama!İstanbul'da hissedilen deprem korkuttu: Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama!

İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!İstanbul Kartal'da fuhuş pazarlığı trafiği kitledi: Bölge sakinleri isyanda!

Tapuya yüzde 200 zam! İşte o ücretler...Tapuya yüzde 200 zam! İşte o ücretler...

İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!İstanbul'da sürpriz felaket: Sabahın ilk saatlerinde yol çöktü, cadde trafiğe kapatıldı!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama: ''İstanbul'da 6 şiddetinde bir deprem olabilir'' dedi, başka bir il için de uyarı verdi!
Şener Üşümezsoy'dan ilk açıklama: ''İstanbul'da 6 şiddetinde bir deprem olabilir'' dedi, başka bir il için de uyarı verdi!
Enerjide şeytanın bacağını kırdık: 3 Mayıs 2025 Cumartesi gazete manşetleri
Enerjide şeytanın bacağını kırdık: 3 Mayıs 2025 Cumartesi gazete manşetleri
Beşiktaş Belediyesi'ndeki maaş krizi iş bıraktırdı, çöpler sokaklara taştı!
Beşiktaş Belediyesi'ndeki maaş krizi iş bıraktırdı, çöpler sokaklara taştı!
LGBT paçavrasıyla Gezi provokasyonu yaptı: O gazeteciye büyük tepki!
LGBT paçavrasıyla Gezi provokasyonu yaptı: O gazeteciye büyük tepki!
İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!
İstanbul'da 1 Mayıs olayında son gelişme: Gözaltına alınanlardan 36'sı adliyeye sevk edildi!
"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!
"Ben milletvekiliyim, polis arabamın önünde duramaz" diyen CHP'li vekile Hande Fırat'tan tokat gibi cevap!
2. Abdülhamid'in torunları dava açmıştı: O dava 15 yıl sonra sonuçlandı!
2. Abdülhamid'in torunları dava açmıştı: O dava 15 yıl sonra sonuçlandı!