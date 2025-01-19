Son dakika: İsrail, ateşkes anlaşmasının uygulamaya girdiği Gazze'ye saldırı düzenledi!

Son dakika! İsrail, ateşkes anlaşmasının uygulamaya girdiği halde, esir listeleri alınana kadar ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyuran İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması TSİ 09:30'da uygulamaya girdi. Esir listeleri alınana kadar ateşkesin yürürlüğe girmeyeceğini duyuran İsrail, Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı açıklamada, Hamas'ın serbest bırakılacak kadın esirlerin isimlerini vermeyerek yükümlülüklerini yerine getirmediğinin öne sürdü.

Hagari, "Başbakan'ın talimatı uyarınca, Hamas yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece ateşkes yürürlüğe girmeyecek. İsrail ordusu, Hamas anlaşmaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği sürece Gazze'de saldırılarına devam ediyor." ifadesini kullandı.

ESİRLERİN İSMİ VERİLMEZSE ATEŞKES DEVREYE GİRİLMEYECEK

Hamas ve İsrail arasında mutabakata varılan Gazze'de ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasının TSİ 09.30'da uygulamaya girmesi beklenirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'e teslim edilecek 3 esirin ismi verilmezse ateşkesin devreye alınmayacağı yönünde açıklama yaptı.

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