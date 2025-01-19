Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP...

Asal araştırma şirketi 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaşmasının ardından siyasi günden bu sonuçlar üzerine çalkalanmaya başladı. İşte anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin oy oranları.

1 11 Asal Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.

2 11 Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma yaptığı anket sonuçlarını paylaştı. 3 11 Partilerin geçen aya göre oy değişimlerine bakıldığında AK Parti:2,6, MHP:0,7 ve İYİ Parti:0,8 puan oy

kaybı yaşıyor. 4 11 Asal Araştırma'nın Türkiye Gündemi Araştırması ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuç şöyle: 5 11 CHP yüzde 31,9 6 11 AK Parti yüzde 29,6 7 11 DEM Parti yüzde 9,6 8 11 MHP yüzde 8,9 9 11 İYİ Parti yüzde 4,4 10 11 Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9 Zafer Partisi yüzde 3,6 Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6 Anahtar Parti yüzde 1,4 11 11 Diğer Partiler yüzde 5,1



