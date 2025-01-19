Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP...
Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP...
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Asal araştırma şirketi 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaşmasının ardından siyasi günden bu sonuçlar üzerine çalkalanmaya başladı. İşte anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin oy oranları.