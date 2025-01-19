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Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP...

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Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP...
Asal araştırma şirketi 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaşmasının ardından siyasi günden bu sonuçlar üzerine çalkalanmaya başladı. İşte anket sonuçlarına göre AK Parti, CHP, MHP ve diğer partilerin oy oranları.
Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 1 111

Asal Araştırma 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilde bin 800 kişi ile yapılan son anket sonuçlarını paylaştı.

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 2 211

Muhalefetin erken seçim çağrıları sürerken araştırma şirketleri nabız yoklamaya devam ediyor. Son olarak Asal Araştırma yaptığı anket sonuçlarını paylaştı.

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 3 311

Partilerin geçen aya göre oy değişimlerine bakıldığında AK Parti:2,6, MHP:0,7 ve İYİ Parti:0,8 puan oy
kaybı yaşıyor.

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 4 411

Asal Araştırma'nın Türkiye Gündemi Araştırması ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra sonuç şöyle:

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 5 511

CHP yüzde 31,9

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 6 611

AK Parti yüzde 29,6

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 7 711

DEM Parti yüzde 9,6

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 8 811

MHP yüzde 8,9

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 9 911

İYİ Parti yüzde 4,4

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 10 1011

Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9

Zafer Partisi yüzde 3,6

Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6

Anahtar Parti yüzde 1,4

Asal araştırma son anket sonuçlarını yayınladı ortalık karıştı! İşte partilerin oy oranları! AK Parti, CHP, MHP... 11 1111

Diğer Partiler yüzde 5,1

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