Oyuncakların içinde kirli sevkiyat: Suriye'de devrik rejimin uyuşturucu deposu ortaya çıktı!

Oyuncakların içinde kirli sevkiyat: Anadolu Ajansı, Suriye'de devrik rejimin uyuşturucu sevkiyatı için kullandığı depoyu görüntüledi.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye'de devrik Beşşar Esed rejiminin Lazkiye ilindeki limanda bulunan en büyük uyuşturucu depolarından birine ulaşarak, depo ve tırlar dolusu uyuşturucu madde ve gizlendiği eşyaları görüntüledi.

BASS REJİMİNİN KİRLİ YÜZÜ ORTAYA ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülkedeki uyuşturucu üretim merkezleri ve depoları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Alınan ihbar üzerine harekete geçen yeni hükümete bağlı genel güvenlik güçleri, Lazkiye'deki limanda captagon adlı uyuşturucu maddenin üretildiği ve sevkiyata hazır şekilde paketlendiği en büyük depolardan birine ulaştı.

OYUNCAKLARIN İÇİNDE KİRLİ SEVKİYAT

AA ekibinin depoda yaptığı çekimde, captagon tipinde uyuşturucu madde ve hapların, oyuncak motosikletlere, kapılara, nargile saplarına ve araç koltuk kılıflarına saklandığı görüldü.

Genel güvenlik güçleri komutanlarından Ebu Reyyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uyuşturucu deposunun devrik lider Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. tümene bağlı olduğunu belirtti.

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MİLYARLARCA DOLAR ELDE EDİLDİ

Reyyan, uyuşturucu maddenin Batı ve Körfez ülkelerine yollanmak üzere paketlenerek hazırlandığını ifade etti.

Rejim, uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar elde etti

Devrik rejim, en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden milyarlarca dolar gelir elde etti.

LÜBNAN ÜZERİNDEN DÜNYAYA SEVK

Mahir Esed'in başında olduğu uyuşturucu üretim ve kaçakçılık ağı, Suriye içinde üretilen maddeleri büyük ölçüde Lübnan üzerinden bölge ülkeleri ve dünyaya sevk etti.

İngiliz hükümetinin tahminlerine göre Esed, captagonda küresel üretimin yüzde 80'inden sorumluydu. Küresel captagon ticaretinin yıllık değerinin 10 milyar doları bulduğu, devrilen Esed ailesinin yıllık karının ise 2,4 milyar dolara yaklaştığı tahmin ediliyor.

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