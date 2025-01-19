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  3. Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!
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Son dakika! Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, ateşkes anlaşması yürürlüğe girerse hükümetten istifa edeceğini duyurmuştu. Hamas'ın listeyi vermesi üzerine aşırı sağcı bakan istifa etti.

Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurmuştu.

Son dakika... Hamas rehine listesini teslim etti: Ateşkes karşı çıkan, İsrailli bakan istifa etti!

İsrail basınının Hamas'ın esir listesini verdiğini duyurması üzerine İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, ateşkes anlaşması nedeniyle istifa etti.

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Kaynak:AA

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