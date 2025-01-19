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Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var?

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Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var?
Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? İşte, o listedeki isimler...
Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 1 117

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, kulüpler takımlarını güçlendirmek için girişimlere başladı. Süper Lig'in dev ekipleriyle adı geçen yıldız futbolcular dikkat çekiyor. İşte o yıldızlar...

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 2 217

Axel Disasi - Galatasaray

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 3 317

Anderson Talisca - Fenerbahçe

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 4 417

Kylie Walker - Galatasaray

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 5 517

Diego Carlos - Fenerbahçe

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 6 617

İlkay Gündoğan - Galatasaray

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 7 717

Marcus Rashford - Beşiktaş

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 8 817

Victor Lindelöf - Beşiktaş

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 9 917

Zubkov - Trabzonspor

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 10 1017

Christian Eriksen - Beşiktaş

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 11 1117

Joao Felix - Fenerbahçe

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 12 1217

Ahmed Kutucu - Galatasaray

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 13 1317

Antony - Beşiktaş

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 14 1417

Evan Ndicka - Fenerbahçe

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 15 1517

Casemiro - Beşiktaş

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 16 1617

Jota - Trabzonspor

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? 17 1717

Milan Skriniar - Galatasaray

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