Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var?

Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, kulüpler takımlarını güçlendirmek için girişimlere başladı. Süper Lig'in dev ekipleriyle adı geçen yıldız futbolcular dikkat çekiyor. İşte o yıldızlar...
Axel Disasi - Galatasaray
Anderson Talisca - Fenerbahçe
Kylie Walker - Galatasaray
Diego Carlos - Fenerbahçe
İlkay Gündoğan - Galatasaray
Marcus Rashford - Beşiktaş
Victor Lindelöf - Beşiktaş
Zubkov - Trabzonspor
Christian Eriksen - Beşiktaş
Joao Felix - Fenerbahçe
Ahmed Kutucu - Galatasaray
Antony - Beşiktaş
Evan Ndicka - Fenerbahçe
Casemiro - Beşiktaş
Jota - Trabzonspor
Milan Skriniar - Galatasaray