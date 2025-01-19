Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var?

Süper Lig devlerinin transfer listesi ortaya çıktı! O, dünya yıldızları geçidinde bakın kimler var? İşte, o listedeki isimler...

1 17 Transfer sezonunun açılmasıyla birlikte, kulüpler takımlarını güçlendirmek için girişimlere başladı. Süper Lig'in dev ekipleriyle adı geçen yıldız futbolcular dikkat çekiyor. İşte o yıldızlar... 2 17 Axel Disasi - Galatasaray 3 17 Anderson Talisca - Fenerbahçe 4 17 Kylie Walker - Galatasaray 5 17 Diego Carlos - Fenerbahçe 6 17 İlkay Gündoğan - Galatasaray 7 17 Marcus Rashford - Beşiktaş 8 17 Victor Lindelöf - Beşiktaş 9 17 Zubkov - Trabzonspor 10 17 Christian Eriksen - Beşiktaş 11 17 Joao Felix - Fenerbahçe 12 17 Ahmed Kutucu - Galatasaray 13 17 Antony - Beşiktaş 14 17 Evan Ndicka - Fenerbahçe 15 17 Casemiro - Beşiktaş 16 17 Jota - Trabzonspor 17 17 Milan Skriniar - Galatasaray



