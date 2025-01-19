Görevinden uzaklaştırılan Güney Kore'de devlet başkanına tutuklama kararı!

Güney Kore'de devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Yoon hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Güney Kore'de bir mahkeme, sıkıyönetim ilanıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında devlet başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve gözaltına alınan Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'de Yolsuzluk Soruşturma Ofisinin (CIO) tutuklama talebinde bulunmasının ardından Yoon mahkemeye çıktı.

Seul Batı Bölge Mahkemesinde görülen duruşmada Yoon'un, yaklaşık 5 saat süren duruşmada ifade vermesinin ardından gözaltı merkezine geri götürüldüğü bildirildi.

Yoon'un avukatlarından Yun Gap-geun, basına yaptığı açıklamada, "Mahkeme kararını verene kadar sessizce bekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

Seul Batı Bölge Mahkemesi, "başarısız sıkı yönetim girişimi ve milletvekillerinin sıkıyönetim kararını kaldırmasını engellemek amacıyla Ulusal Meclis'e asker gönderdiği" gerekçesiyle Yoon hakkında "ayaklanmaya liderlik etme" ve "yetkisini kötüye kullanma" suçlarından tutuklama kararı çıkardı.

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Yolsuzluk Soruşturma Ofisi, Yoon'un 10 gün içinde savcılığa gönderilmesini planlıyor. Savcılığın, Yoon'u daha kapsamlı şekilde sorgulaması ve hakkında iddianame hazırlaması bekleniyor.

Mahkeme çevresinde toplanan yaklaşık 44 bin kişi protesto gösterileri düzenledi.

YOON GÖZALTINA ALINMIŞTI

Güney Kore Ulusal Meclisinin, sıkıyönetim ilanının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle azlini istediği ve bu sebeple görevden uzaklaştırılan Yoon, sıkıyönetim soruşturması kapsamında 15 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Soruşturmacılar, Yoon'u devlet başkanlığı konutunda gözaltına aldıktan sonra Yolsuzluk Soruşturma Ofisi'nin (CIO) başkent Seul'un güneyinde bulunan Gwacheon'daki ofisine götürmüştü.

İlk gün 10 saatten fazla sorgulanan Yoon'un ifade vermeyi reddettiği bildirilmişti. Güney Kore tarihinde gözaltına alınan ilk devlet başkanı olan Yoon, sorgunun ardından gözaltı merkezine nakledilmişti.

Yoon, 3 Aralık 2024'teki sıkıyönetim ilanı nedeniyle "ayaklanma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla soruşturuluyor.

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