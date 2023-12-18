Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi

AFAD'dan tapılan açıklamada Gümüşhane Kelkit'te dün gece meydana gelen 4.3 şiddetinde depremden sonra yine bu gece kelkit'te 4.1 hemen ardında Ezincan'da ise 3.7 şiddetinde peş peşe iki yeni bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

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Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Dün gece gümüşhane kelkitte meydane gelen depremden sonra yine aynı yerde saat 23:23'te 4.1 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldiğini ayrıca bu depremin hemen ardından Erzincan'da Saat23:28'de 3.7 şiddetinde depremler meydana geldiğini duyurdu.

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi

AFAD, deprem ile ilgili verdiği detaylı bilgilere göre, depremin şiddetini 4.1 derinliğini ise 15.68 km, Erzincan'da meydana gelen depremin derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

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Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldiTürkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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