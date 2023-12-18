Türkiye beşik gibi sallanıyor! Gümüşhane Kelkit'te 4.1 ve Erzincan'da 3.7 şiddetinde peş peşe iki deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Dün gece gümüşhane kelkitte meydane gelen depremden sonra yine aynı yerde saat 23:23'te 4.1 şiddetinde yeni bir deprem daha meydana geldiğini ayrıca bu depremin hemen ardından Erzincan'da Saat23:28'de 3.7 şiddetinde depremler meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, deprem ile ilgili verdiği detaylı bilgilere göre, depremin şiddetini 4.1 derinliğini ise 15.68 km, Erzincan'da meydana gelen depremin derinliğini ise 7 km olarak açıkladı.

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