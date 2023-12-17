Son dakika! Deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara denizi Çınarcık hattında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Son dakika! Deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbulda şiddetli şekilde hissedilen gece saat 23: 53 sularında Marmara deniz çınarcık açıklarında 11 km derinlikte 4. 1 şiddetinde deprem meydana geldi.

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