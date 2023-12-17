AFAD'dan yapılan açıklamaya göre İstanbulda şiddetli şekilde hissedilen gece saat 23: 53 sularında Marmara deniz çınarcık açıklarında 11 km derinlikte 4. 1 şiddetinde deprem meydana geldi.
Son dakika! Deprem mi oldu? İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
Son dakika! İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Marmara denizi Çınarcık hattında 4.1 şiddetinde deprem meydana geldi.
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