Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Türkiye bu gece meydana gelen arka arkaya meydana gelen depremlerle sarsılıyor. Marmara Çınarcık'ta 4.1 şiddetinden sonra Bir depremde Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi

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Türkiye depremlerle sarsılıyor! Marmara Çınarcık'tan sonra Gümüşhane Kelkit'te 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi

Son dakika deprem haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 01.15'te Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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AFAD'da yer alan son dakika verilerine göre, başta Bayburt olmak üzere çevre illerde de hissedilen depremin derinliği 15.03 kilometre olarak ölçüldü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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